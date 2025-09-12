X
শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
চট্টগ্রামে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ায় নতুন করে আক্রান্ত ৪৯

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৩আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৩
চট্টগ্রামে গত ২৪ ঘণ্টায় মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুতে ১৬ জন এবং চিকুনগুনিয়ায় ৩৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিভিল সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

ডেঙ্গুতে আক্রান্তদের মধ্যে ১৬ জনই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানিয়েছে, চট্টগ্রামে চলতি বছর ১ হাজার ৯০৪ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারা গেছেন ১৭ জন। গেল আগস্ট মাসে ৭০৫ জন এবং সেপ্টেম্বর মাসের এ পর্যন্ত ৩২৪ জন আক্রান্ত হন। চলতি বছর মোট আক্রান্তদের মধ্যে ৯৯৭ জন নগরীর এবং ৯০৭ জন জেলার অন্য এলাকার বাসিন্দা।  আক্রান্তদের মধ্যে ১ হাজার ৮ জন পুরুষ, ৫৭৮ জন নারী ও ৩১৮ জন শিশু রয়েছে।

অপরদিকে, চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ২২১ জন। এর মধ্যে শিশু ২২৮ জন, পুরুষ ১ হাজার ৭১২ জন, নারী ১ হাজার ২৮১ জন।

চট্টগ্রামে উপজেলা পর্যায়ে ৯০৭ জন ডেঙ্গু আক্রান্তের মধ্যে সীতাকুণ্ডে ৩২৭, বাঁশখালীতে ১৬০, আনোয়ারায় ৮২, লোহাগাড়ায় ৮১, সাতকানিয়ায় ৫৮, রাউজানে ৩২, কর্ণফুলীতে ৩২, হাটহাজারীতে ২৭, চন্দনাইশে ২৪, পটিয়ায় ২১ জন, মীরসরাইয়ে ১৫ জন, বোয়ালখালীতে ১০, ফটিকছড়িতে ১৫, রাঙ্গুনিয়ায় ১৩ ও সন্দ্বীপে ১০ জন রয়েছেন।

২০২৪ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন ৪ হাজার ৩২৩ জন এবং মারা গেছেন ৪৫ জন। ২০২৩ সালে আক্রান্ত হন ১৪ হাজার ৮৭ জন এবং মারা গেছেন ১০৭ জন। ২০২২ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন ৫ হাজার ৪৪৫ জন এবং মারা যান ৪১ জন।

ডেঙ্গু আপডেট
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
