প্রাইভেটকারের চাপায় মোটরসাইকেলের ২ আরোহী নিহত

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১৭আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১৯
প্রাইভেটকারের চাপায় মোটরসাইকেলের ২ আরোহী নিহত

সুনামগঞ্জে প্রাইভেটকারের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী জেলা প্রশাসনের দুই কর্মচারী নিহত হয়েছেন। শনিবার বেলা ১২টায় সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কের জয়কলস এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন– সবদর আলী (৩০) ও জুয়েল মিয়া (৩৩)।

জানা গেছে, ওই দুজন মোটরসাইকেলে চড়ে পেশাগত কাজে যাচ্ছিলেন। পথে সুনামগঞ্জগামী একটি প্রাইভেটকারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলে সবদর আলী মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় জুয়েল মিয়া সিলেট নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান।

সুনামগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম দুই জনের মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত করেছেন।

 

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনামোটরসাইকেল দুর্ঘটনা
