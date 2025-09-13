X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
জাবিতে রবিবার একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ

জাবি প্রতিনিধি
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৯আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৯
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও ক্যাম্পাসে আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে রবিবার সব ধরনের অ্যাকাডেমিক-প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. এ বি এম আজিজুর রহমান এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস-পরীক্ষা ও অফিস কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি সেবা (চিকিৎসাকেন্দ্র, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, নিরাপত্তা টিম) যথারীতি চালু থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দফতর থেকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে।

আগামী সোমবার ক্লাস চলবে, তবে ফাইনাল পরীক্ষা স্থগিত থাকবে।

উল্লেখ্য, জাকসু নির্বাচন গত (১১ সেপ্টেম্বর) বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়। ২১টি হলের ভোট গণনা শেষ হয়েছে। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর সোয়া ২টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সোহেল আহমেদ।

প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, বিকাল ৪টায় ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

/এমএএ/
বিষয়:
জাবিজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
