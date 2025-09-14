X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
চট্টগ্রামে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৮আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৮
খোরশেদ আলম

চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা খোরশেদ আলমকে (৬১) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাতে নগরীর জামালখান এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে কোতয়ালি থানা পুলিশ।

খোরশেদ আলমকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গত বছরের ৪ আগস্ট নগরীর নিউমার্কেট এলাকায় হামলার অভিযোগে দায়ের করা একটি মামলা রয়েছে।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের শ্রম বিষয়ক সম্পাদক খোরশেদ আলম ২০২৪ সালের ৫ জুন বাঁশখালী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

কোতয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল করিম বলেন, ‘শনিবার রাতে আওয়ামী লীগ নেতা খোরশেদ আলমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কোতয়ালি ও বাঁশখালী থানায় বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে।’

