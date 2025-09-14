X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চাকসু নির্বাচন: প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র নিলেন ২৮ জন

চবি প্রতিনিধি
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১০আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১০
চাকসু নির্বাচন: প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র নিলেন ২৮ জন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন ২৮ জন প্রার্থী।

রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) প্রধান নির্বাচন কমিশনার মনির উদ্দিন বিতরণের কার্যক্রম শেষে এ তথ্য জানান।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহকারীদের মধ্যে সহ-সভাপতি পদে ৭ জন এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ২ জন, সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে পদে ২ জন, দফতর সম্পাদক পদে একজন, খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে একজন, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক পদে একজন, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে ২ জন, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক পদে একজন, ছাত্রী কল্যাণ সম্পাদক পদে একজন, সমাজসেবা ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক পদে একজন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে একজন, সহ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে এক জন, যোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদক পদে ২ জন, নির্বাহী সদস্য পদে ২ জন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক  সম্পাদক পদে একজন ও হল সংসদে ২ জনসহ মোট ২৮ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘আমরা প্রথম দিনে যা আশা করছিলাম, তার থেকে বেশি অংশগ্রহণ করেছে এবং প্রত্যেককে উৎফুল্ল দেখেছি। এ ছাড়া আমরা শিক্ষার্থীদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য ভোটকেন্দ্রের ভেতরের কার্যক্রম দেখার জন্য বাইরে এলইডি ডিসপ্লে লাগানো হবে। সবাই বাইরে থেকে ভেতরের কার্যক্রম দেখতে পাবে। নির্বাচন নিয়ে কোনও ধরনের অনিয়ম হলে আমি নিজেই পদত্যাগ করবো।’

এর আগে শনিবার সকাল থেকে চাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়। এই কার্যক্রম চলবে ১৬  সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। যাচাই-বাছাই হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে ২১ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। আর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

/এমএএ/
বিষয়:
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
চাকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু 
৫২ ঘণ্টা পর আমরণ অনশন ভাঙলেন আন্দোলনরত চবি শিক্ষার্থীরা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনশনরত ছয় শিক্ষার্থী অসুস্থ
সর্বশেষ খবর
বিয়েতে বাধা দেওয়ায় প্রেমিকাকে খুনের অভিযোগ, গ্রেফতার ৩
বিয়েতে বাধা দেওয়ায় প্রেমিকাকে খুনের অভিযোগ, গ্রেফতার ৩
অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত ভবন: তাঁবুতে চলছে নেপালের সুপ্রিম কোর্টের কার্যক্রম
অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত ভবন: তাঁবুতে চলছে নেপালের সুপ্রিম কোর্টের কার্যক্রম
বিডার ওয়ান স্টপ সার্ভিসে নিবন্ধন অধিদফতরের আরও ৫ সেবা যুক্ত
বিডার ওয়ান স্টপ সার্ভিসে নিবন্ধন অধিদফতরের আরও ৫ সেবা যুক্ত
বনানীতে ট্রেনে কাটা পড়ে কিশোরের মৃত্যু, মগবাজারে দিনমজুর আহত
বনানীতে ট্রেনে কাটা পড়ে কিশোরের মৃত্যু, মগবাজারে দিনমজুর আহত
সর্বাধিক পঠিত
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
চীনের ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন নির্দেশনা
চীনের ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন নির্দেশনা
মন্ত্রিপাড়ায় সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি: কারাগারে মার্কিন নাগরিক
মন্ত্রিপাড়ায় সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি: কারাগারে মার্কিন নাগরিক
জাকসুর ভিপি জিতু, জিএস মাজহারুল
জাকসুর ভিপি জিতু, জিএস মাজহারুল
রাকসু নির্বাচনে ভিপি পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ছাত্রদল নেতা
রাকসু নির্বাচনে ভিপি পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ছাত্রদল নেতা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media