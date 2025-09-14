নাফ নদ থেকে ২ লাখ ৪০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার

কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তে নাফ নদে অভিযান চালিয়ে ২ লাখ ৪০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। রবিবার ভোরে এ অভিযান চালানো হয়।
এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি। তিন জনকে পলাতক আসামি করা হয়েছে।
পলাতক আসামিরা হলো– টেকনাফ জাদীমুড়া এলাকার মৃত সুলতান আহমেদের ছেলে আব্দুর রহিম বাদশা (৪২)। দমদমিয়া এলাকার নুর আলমের ছেলে মোহাম্মদ আয়াজ রুবেল (২৬)। দমদমিয়া এলাকার ইসমাইলের ছেলে জসিম উদ্দিন (২৫)।
এই তথ্য নিশ্চিত করে টেকনাফ (২ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর রহমান জানান, ভোর ৫টার দিকে মিয়ানমার থেকে মাদকের একটি বড় চালান নাফ নদী দিয়ে বাংলাদেশে পাচার হতে পারে– এমন তথ্যের ভিত্তিতে বিজিবি টহলদল নাফ নদে অবস্থান করে। পরে তিন ব্যক্তিকে সাঁতরে বাংলাদেশে আসতে দেখে বিজিবি তাদের ধাওয়া করে। এ সময় পাচারকারীরা মাদকের প্যাকেটগুলো নদীতেই ফেলে দ্রুত মিয়ানমারের দিকে পালিয়ে যায়। পানিতে ভাসমান প্যাকেটগুলো উদ্ধার করে ২ লাখ ৪০ হাজার ইয়াবা পাওয়া যায়। অপরাধীরা সীমান্ত অতিক্রম করে মিয়ানমার অংশে ঢুকে পড়ায় ঘটনাস্থলে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।