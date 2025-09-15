X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
বাসের ধাক্কায় সিএনজি অটোরিকশার যাত্রী বউ-শাশুড়িসহ ৩ জন নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৬আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৬
দুর্ঘটনাকবলিত সিএনজি অটোরিকশা

চট্টগ্রামের চন্দনাইশের দোহাজারী পৌরসভার সোনাই বটতল এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে ঈগল পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী বউ-শ্বাশুড়িসহ তিন জন নিহত হয়েছেন। বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও একটি সিএনজি অটোরিকশা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন– চন্দনাইশ পৌরসভার কারেজির বাড়ির ফাতেমা বেগম (৭৫), তার পুত্রবধূ শামিমা আকতার (৪২) এবং ওষুধ কোম্পানি অপসোনিনের এমআর মো. শরীফ (৩০)। শরীফের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়।

এ ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গুরুতর আহতরা হলেন– অটোরিকশাচালক মাহবুব, জুকুম বাহার, জাকের হোসেন, মারুফ, পলাশ,  রহিম ও বেবি আকতার।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানিয়েছে, নিহতরা সিএনজি অটোরিকশায় করে দোহাজারী থেকে ডাক্তার দেখিয়ে চন্দনাইশ পৌর এলাকায় বাড়িতে যাচ্ছিলেন।

আহতদের প্রথমে দোহাজারী উপজেলা হাসপাতাল ও বিজিসি ট্রাস্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে তাদের চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, নিহত ফাতেমা বেগম এলডিপির চেয়ারম্যান সাবেক মন্ত্রী কর্নেল অলি আহমদের ভাগনি।

বিজিসি ট্রাস্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. সৈকত চন্দ্র পাল জানান, দুর্ঘটনায় আহত ছয় জনকে হাসপাতালে আনা হয়। এর মধ্যে দুই জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুরুতর আহত অবস্থায় চার জনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

দোহাজারী হাইওয়ে থানার ওসি মাহবুব আলম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘দুর্ঘটনায় তিন জন নিহত হয়েছেন। আরও ৮-১০ জন আহত হন। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি ও ঘাতক ঈগল পরিবহনের বাসটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।’ 

