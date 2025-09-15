X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
রশিদপুরের ৩ নম্বর কূপ থেকে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ শুরু

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৯আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৯
রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের তিন নম্বর কূপ থেকে প্রতিদিন ৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ শুরু হয়েছে

দেশের জ্বালানি খাতে যুক্ত হলো নতুন সাফল্য। হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের তিন নম্বর কূপ থেকে প্রতিদিন ৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ শুরু হয়েছে। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টা ৪০ মিনিট থেকে এ সরবরাহ কার্যক্রম শুরু হয়।

দীর্ঘ সংস্কার শেষে নতুন স্তরে গ্যাসের এই সন্ধানকে বড় অর্জন হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। রবিবার দিনভর কূপের গুণগত মান, চাপ, তাপমাত্রা ও নিরাপত্তা পরীক্ষা শেষে রাত ১০টায় মোনাজাতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের উপমহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) সুমন বিকাশ দাশ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির অধীনে জাতীয় গ্রিডে দৈনিক মোট ৮০ লাখ ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।’

এর আগে গত জুলাইয়ে তিন নম্বর কূপে পানি ও বালুপ্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় পুনরায় সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাপেক্সের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে যৌথভাবে সংস্কার কাজ শুরু হয় ১২ জুলাই থেকে। অবশেষে গত ৫ সেপ্টেম্বর নতুন স্তরে গ্যাসের সন্ধান মেলে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী আব্দুল জলিল প্রামাণিক জানান, কূপটিতে পর্যাপ্ত রিজার্ভ রয়েছে। আগামী ১০ বছরে এখান থেকে প্রায় ২৫ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন সম্ভব হবে, যার বাজারমূল্য প্রায় ৪ হাজার ৭শ কোটি টাকা।

একই বিষয়ে বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী ফজলুল হক বলেন, ‘কূপে যথেষ্ট চাপ বিদ্যমান, যা নিশ্চিত করছে আগামী এক দশক পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।’

/এমএএ/
বিষয়:
গ্যাসগ্যাসকূপ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
