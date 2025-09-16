মহেশখালীতে ৩ পুলিশ গুলিবিদ্ধের ঘটনার প্রধান আসামি গ্রেফতার

কক্সবাজারের মহেশখালীতে টহল টিমের ওপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে পুলিশের তিন সদস্যকে গুলিবিদ্ধ করার ঘটনায় দায়ের করা মামলার প্রধান আসামি ও একাধিক মামলার পলাতক আসামি আবু সৈয়দ (২৫) গ্রেফতার হয়েছে। এ সময় তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ও তিনটি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।
এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে মঙ্গলবার দুপুরে কক্সবাজার জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে পুলিশ।
এ সময় পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন শাহীন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার দিবাগত রাত ১টার দিকে বান্দরবান জেলার লামা উপজেলা থেকে তাকে গ্রেফতার করে মহেশখালী থানা পুলিশ।
১১ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ১২টার দিকে মহেশখালীর কালারমারছড়া ইউনিয়নের আফজলিয়াপাড়া এলাকায় টহলরত পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় আবু সৈয়দের নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র একটি দল। এতে এএসআই সেলিম মিয়া, কনস্টেবল সোহেল রানা ও কনস্টেবল মাসুদ হোসেন গুরুতর আহত হন। এ ঘটনায় মহেশখালী থানায় মামলা (নং-২০) দায়ের করা হয়।
গ্রেফতারের পর আবু সৈয়দের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তার ইউনুসখালীর নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে একটি দেশি একনলা বন্দুক, দুটি এলজি ও তিনটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আবু সৈয়দের বিরুদ্ধে মহেশখালী থানায় ডাকাতি ও পুলিশের ওপর হামলাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। সোমবার রাতে তাকে গ্রেফতারের পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে রবিবার মহেশখালী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতসহ একাধিক মামলার পলাতক ৮ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পর পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় দায়ের মামলার প্রধান আসামি আবু সৈয়দকে গ্রেফতার করা হয়েছে।