X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মহেশখালীতে ৩ পুলিশ গুলিবিদ্ধের ঘটনার প্রধান আসামি গ্রেফতার

কক্সবাজার প্রতিনিধি
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৯আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩০
গ্রেফতার আবু সৈয়দ

কক্সবাজারের মহেশখালীতে টহল টিমের ওপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে পুলিশের তিন সদস্যকে গুলিবিদ্ধ করার ঘটনায় দায়ের করা মামলার প্রধান আসামি ও একাধিক মামলার পলাতক আসামি আবু সৈয়দ (২৫) গ্রেফতার হয়েছে। এ সময় তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ও তিনটি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে মঙ্গলবার দুপুরে কক্সবাজার জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে পুলিশ।

এ সময় পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন শাহীন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার দিবাগত রাত ১টার দিকে বান্দরবান জেলার লামা উপজেলা থেকে তাকে গ্রেফতার করে মহেশখালী থানা পুলিশ।

১১ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ১২টার দিকে মহেশখালীর কালারমারছড়া ইউনিয়নের আফজলিয়াপাড়া এলাকায় টহলরত পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় আবু সৈয়দের নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র একটি দল। এতে এএসআই সেলিম মিয়া, কনস্টেবল সোহেল রানা ও কনস্টেবল মাসুদ হোসেন গুরুতর আহত হন। এ ঘটনায় মহেশখালী থানায় মামলা (নং-২০) দায়ের করা হয়।

গ্রেফতারের পর আবু সৈয়দের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তার ইউনুসখালীর নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে একটি দেশি একনলা বন্দুক, দুটি এলজি ও তিনটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আবু সৈয়দের বিরুদ্ধে মহেশখালী থানায় ডাকাতি ও পুলিশের ওপর হামলাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। সোমবার রাতে তাকে গ্রেফতারের পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে রবিবার মহেশখালী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতসহ একাধিক মামলার পলাতক ৮ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পর পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় দায়ের মামলার প্রধান আসামি আবু সৈয়দকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

/এমএএ/এমওএফ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
৭৫ হাজার টন এমওপি সার আমদানি করবে সরকার
৭৫ হাজার টন এমওপি সার আমদানি করবে সরকার
গাজায় গণহত্যা চালিয়েছে ইসরায়েল, জাতিসংঘ তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন
গাজায় গণহত্যা চালিয়েছে ইসরায়েল, জাতিসংঘ তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
সরকারি ম্যাটসে পুনরায় ভর্তি কার্যক্রমের দাবিতে অনশন
সরকারি ম্যাটসে পুনরায় ভর্তি কার্যক্রমের দাবিতে অনশন
সর্বাধিক পঠিত
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার অনুষ্ঠানের সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা
দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার অনুষ্ঠানের সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media