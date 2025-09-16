X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
আশুলিয়ায় যুবকের গুলিবিদ্ধ মরদেহ উদ্ধার

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৭আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৭
আশুলিয়ায় যুবকের গুলিবিদ্ধ মরদেহ উদ্ধার

ঢাকার আশুলিয়ার পলাশবাড়ি এলাকা থেকে গুলিবিদ্ধ এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান জানান, মঙ্গলবার সকালে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, পলাশবাড়ি এলাকায় অজ্ঞাত এক  গুলিবিদ্ধ যুবককে পড়ে থাকতে দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে আশুলিয়া থানার ওসি বলেন, ‘ওই যুবকের গলায় গুলির ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। তবে তার পরিচয় এবং কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা বিস্তারিত জানা যায়নি। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

/এমএএ/
বিষয়:
সাভারআশুলিয়া
