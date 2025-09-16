সাংবাদিকদের নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

আজকের পত্রিকার লালমনিরহাট জেলা প্রতিনিধি খোরশেদ আলম সাগর এবং আমার দেশ পত্রিকার কুমিল্লা জেলা প্রতিনিধি এম হাসানের নামে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে কুড়িগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন (কেজিইউজে)। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুড়িগ্রাম জেলা শহরের কলেজ মোড়ে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
কেজিইউজের সদস্যসচিব মনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে মানবন্ধনে জেলা-উপজেলার সাংবাদিকসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
মানববন্ধনে কেজিইউজের যুগ্ম আহ্বায়ক ও প্রতিদিনের বাংলাদেশের জেলা প্রতিনিধি রাশিদুল ইসলাম বলেন, ‘আজকের পত্রিকার লালমনিরহাট জেলা প্রতিনিধি খোরশেদ আলম সাগর এবং আমার দেশ পত্রিকার কুমিল্লা প্রতিনিধি এম হাসানের নামে যে মামলা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। বিগত সরকারের আমলেও এমন হয়রানিমূলক মামলা করা হয়েছিল। কিন্তু সাংবাদিকদের তারা দাবিয়ে রাখতে পারেনি। কিন্তু হাজারো মানুষের রক্ত ও ত্যাগের মাধ্যমে আসা এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলেও সাংবাদিক হয়রানি ও নিপীড়ন বন্ধ না হওয়া রাষ্ট্রের জন্য লজ্জার। এই সময়ে এসেও শুধু সংবাদ প্রকাশের জেরে সাংবাদিকদের হত্যার ঘটনাও ঘটছে। আমরা এসব হত্যার বিচার চাই। লালমনিরহাট ও কুমিল্লায় যেভাবে মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যে সাংবাদিকদের মামলার আসামি করা হয়েছে তার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। এসব মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানাই।’
কেজিইউজের যুগ্ম আহ্বায়ক, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন ও আমার দেশ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি আবদুল্লাহ আল মুজাহিদ বলেন, ‘সাংবাদিকদের হয়রানি করার প্রবণতা এখনও থেমে যায়নি। এখন মিথ্যা মামলা সাংবাদিক হয়রানির হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাংবাদিক এম হাসান ও খোরশেদ আলম সাগরের নামে হওয়া মামলাটি মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং হয়রানিমূলক। আমরা সরকারের কাছে আবেদন করবো অবিলম্বে তাদের নামে এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হোক।’
কেজিইউজের সদস্যসচিব ও এটিএন নিউজের জেলা প্রতিনিধি মনোয়ার হোসেন লিটন বলেন, ‘প্রতিনিয়ত সাংবাদিকদের নামে মিথ্যা মামলা হচ্ছে। আর এইসব মিথ্যা মামলার অধিকাংশই করছে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা। সাংবাদিক এম. হাসান ও খোরশেদ আলম সাগরের নামে যে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা হয়েছে সেটিও করেছে একটি দলের কর্মী। চব্বিশের আগস্ট পরবর্তী বাংলাদেশে আমরা এমনটি চাইনি। সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করা হবে এমন বাংলাদেশ আমরা চাইনি। আমরা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও কাজের স্বাধীনতা চাই।’
মানববন্ধনে অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন– কালের কণ্ঠের উত্তরাঞ্চল প্রতিনিধি তামজিদ হাসান তুরাগ, গ্লোবাল টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান তাওহীদ, প্রতিদিনের সংবাদের জেলা প্রতিনিধি রাজু আহমেদ, দৈনিক কালবেলার চিলমারী প্রতিনিধি আবু আল রাফিউল রাফি, দৈনিক ইনকিলাবের চিলমারী প্রতিনিধি ফয়সাল হক, দৈনিক আমার সংবাদের রাজারহাট প্রতিনিধি এনামুল হক সরকার, দৈনিক দেশের কণ্ঠ পত্রিকার রাজারহাট প্রতিনিধি হামিদুল ইসলামসহ স্থানীয় সাংবাদিকরা।