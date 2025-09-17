সিরাজগঞ্জে হত্যা মামলার ৪ আসামির যাবজ্জীবন

রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে সিরাজগঞ্জে আশরাফ আলী (৫৫) নামে এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার দায়ে চার জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অপর দুই আসামিনকে দুই বছরে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিরাজগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ জেলা আদালতের বিচারক ইকবাল হোসেন আসামিদের উপস্থিতে এই রায় দেন।
নিহত আশরাফ আলী সদর উপজেলার বহুলী ইউনিয়নের চাঁদপাল গ্রামের মৃত ফজলার রহমানের ছেলে।
আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট শাকিল মোহাম্মদ শরিফুর হায়দার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন– সদর উপজেলার বহুলী ইউনিয়নের চাঁদপাল গ্রামের আবদুল খালেক শেখের ছেলে আবদুল আলিম, মোজাম শেখ, আবদুর রউফ ও মৃত জেসার উদ্দিন খলিফার ছেলে আবু বক্কার।
দুই বছরের সাজাপ্রাপ্তরা হলেন– একই গ্রামের আবদুল আলিম শেখের ছেলে আব্দুল্লাহ ও আবদুস সামাদের ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান। মামলায় অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আমির হামজা শেখ ও লিলি খাতুনকে খালাস দিয়েছেন আদালত।
মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টার দিকে আবদুল আলিম শেখ গংদের সঙ্গে আশরাফ আলীর রাস্তা নির্মাণ কাজ নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। পরে আলিম গংরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে লোহার রড, লাঠি, কাঠের বাটাম দিয়ে আশরাফ আলীকে হত্যার উদ্দেশ্যে মারপিট করে ফেলে দিয়ে যায়। এ সময় আশরাফ আলীর মাথার পেছনের হাড় ফেটে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে সিরাজগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে তাকে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আশরাফ মারা যান।