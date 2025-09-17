X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সিরাজগঞ্জে হত্যা মামলার ৪ আসামির যাবজ্জীবন

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৭আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৭
আদালত প্রাঙ্গণে আসামিরা

রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে সিরাজগঞ্জে আশরাফ আলী (৫৫) নামে এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার দায়ে চার জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অপর দুই আসামিনকে দুই বছরে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিরাজগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ জেলা আদালতের বিচারক ইকবাল হোসেন আসামিদের উপস্থিতে এই রায় দেন।

নিহত আশরাফ আলী সদর উপজেলার বহুলী ইউনিয়নের চাঁদপাল গ্রামের মৃত ফজলার রহমানের ছেলে।

আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট শাকিল মোহাম্মদ শরিফুর হায়দার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন– সদর উপজেলার বহুলী ইউনিয়নের চাঁদপাল গ্রামের আবদুল খালেক শেখের ছেলে আবদুল আলিম, মোজাম শেখ, আবদুর রউফ ও মৃত জেসার উদ্দিন খলিফার ছেলে আবু বক্কার।

দুই বছরের সাজাপ্রাপ্তরা হলেন– একই গ্রামের আবদুল আলিম শেখের ছেলে আব্দুল্লাহ ও আবদুস সামাদের ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান। মামলায় অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আমির হামজা শেখ ও লিলি খাতুনকে খালাস দিয়েছেন আদালত।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টার দিকে আবদুল আলিম শেখ গংদের সঙ্গে আশরাফ আলীর রাস্তা নির্মাণ কাজ নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। পরে আলিম গংরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে লোহার রড, লাঠি, কাঠের বাটাম দিয়ে আশরাফ আলীকে হত্যার উদ্দেশ্যে মারপিট করে ফেলে দিয়ে যায়। এ সময় আশরাফ আলীর মাথার পেছনের হাড় ফেটে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে সিরাজগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে তাকে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আশরাফ মারা যান।

/এমএএ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যরা ভোট দিতে পারবেন না
শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যরা ভোট দিতে পারবেন না
ভারতে যাওয়ার সময় সাবেক এমপির ব্যক্তিগত সহকারী গ্রেফতার
ভারতে যাওয়ার সময় সাবেক এমপির ব্যক্তিগত সহকারী গ্রেফতার
অটোরিকশা ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় কামরাঙ্গীরচরে চালককে হত্যা
অটোরিকশা ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় কামরাঙ্গীরচরে চালককে হত্যা
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
সর্বাধিক পঠিত
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
গোলাম রাব্বানীর ভর্তি বাতিল, অবৈধ হবে ডাকসুর জিএস পদও
গোলাম রাব্বানীর ভর্তি বাতিল, অবৈধ হবে ডাকসুর জিএস পদও
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media