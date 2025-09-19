নওগাঁ সীমান্তে ১৬ জনকে পুশইন করেছে বিএসএফ

নওগাঁর পত্নীতলা সীমান্ত দিয়ে ১৬ জনকে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় নওগাঁর বিজিবি-১৪ (পত্নীতলা) ক্যাম্প থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, শুক্রবার ভোরে উপজেলার শীতলমাঠ বিওপির সীমান্ত পিলার ২৫৪/১-এসের কাছ দিয়ে বিএসএফ ওই ব্যক্তিদের বাংলাদেশে পুশইন করে বিএসএফ। বিষয়টি জানতে পেরে বিজিবি পত্নীতলা ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের আটক করেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, পুশইন করা ১৬ জন সীমান্তের ঘুরকী গ্রামের পাকা রাস্তা সংলগ্ন চা দোকানের পাশে ঘোরাফেরা করছিলেন। বিজিবির টহল দলের সদস্যরা বিষয়টি জানতে পেরে তাদের আটক করেন। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে সাত জন পুরুষ, পাঁচ শিশু ও চার জন নারী।