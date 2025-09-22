চট্টগ্রামে ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়ায় আরও ৫১ জন আক্রান্ত

চট্টগ্রামে গত ২৪ ঘণ্টায় মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুতে ৩৩ জন এবং চিকুনগুনিয়ায় ১৮ জন আক্রান্ত হয়েছেন। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিভিল সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
ডেঙ্গুতে আক্রান্তদের মধ্যে ১০ জন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে, ৭ জন বিআইটিআইডি হাসপাতালে, চট্টগ্রাম সিএমএইচে ১ জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১ জন এবং বেসরকারি হাসপাতালে ১৪ জন ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানিয়েছে, চট্টগ্রামে চলতি বছর ২ হাজার ২৫৪ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারা গেছেন ১৯ জন। গেল আগস্ট মাসে ৭০৫ জন এবং সেপ্টেম্বর মাসের এ পর্যন্ত ৬৭৪ জন আক্রান্ত হন।
চলতি বছর মোট আক্রান্তদের মধ্যে ১ হাজার ২১১ জন নগরীর এবং ১ হাজার ৪৩ জন জেলার অন্য এলাকার বাসিন্দা। আক্রান্তদের মধ্যে ১ হাজার ১৮৮ জন পুরুষ, ৬৮২ জন নারী এবং ৩৮৪ জন শিশু রয়েছে।
অপরদিকে, চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৪৪০ জন। এর মধ্যে শিশু ২৪৬ জন, পুরুষ ১ হাজার ৮১৭ জন, নারী ১ হাজার ৫৯ জন।
চট্টগ্রামে উপজেলা পর্যায়ে ১ হাজার ৪৩ জন ডেঙ্গু আক্রান্তের মধ্যে সীতাকুণ্ডে ৩৮৪, বাঁশখালীতে ১৬৫, আনোয়ারায় ৯৫, লোহাগাড়ায় ৯৪, সাতকানিয়ায় ৭০, রাউজানে ৩৪, কর্ণফুলীতে ৪৭, হাটহাজারীতে ২৯, চন্দনাইশে ২৭, পটিয়ায় ২৭ জন, মীরসরাইয়ে ১৭ জন, বোয়ালখালীতে ১১, ফটিকছড়িতে ১৬, রাঙ্গুনিয়ায় ১৪ ও সন্দ্বীপে ১৪ জন রয়েছেন।
২০২৪ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন ৪ হাজার ৩২৩ জন এবং মারা গেছেন ৪৫ জন। ২০২৩ সালে আক্রান্ত হন ১৪ হাজার ৮৭ জন এবং মারা গেছেন ১০৭ জন। ২০২২ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন ৫ হাজার ৪৪৫ জন এবং মারা যান ৪১ জন।