সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
হাতকড়া পরা অবস্থায় আসামির পলায়ন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০৭আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০৭
চট্টগ্রাম নগরীর ডবলমুরিং থানা এলাকায় হাতকড়া পরা অবস্থায় এক আসামি পালিয়ে গেছেন। তার বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নাশকতার অভিযোগেসহ একাধিক মামলা রয়েছে। তাকে পুনরায় গ্রেফতারে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নগরীর ডবলমুরিং থানাধীন পাঠানটুলি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পালিয়ে যাওয়া আসামির নাম মাহবুব আলম ওরফে ইয়াবা মাবু। তিনি ডবলমুরিং থানাধীন পাঠানটুলি এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয় লোকজন জানান, সোমবার দুপুরে পাঠানটুলি গায়েবি মসজিদের সামনে থেকে মাহবুবকে হাতকড়া পরিয়ে পুলিশের গাড়িতে ওঠানো হয়। তাকে আটকের বিষয়ে স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে পুলিশের তর্কাতর্কি শুরু হয়। এ সুযোগে লুঙ্গি পরিহিত মাহবুব লুঙ্গি ফেলে গাড়ি থেকে পালিয়ে যান। পরে তাকে না পেয়ে তার ছোট ভাই মোজাহিদকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (জনসংযোগ) শ্রীমা চাকমা বলেন, ‘ডবলমুরিং থানার ওসি জানিয়েছেন পালিয়ে মাদক সংক্রান্ত একটি অভিযানে আছেন। আসামি পালানোর বিষয়টি আমাকে বলেননি।’

তবে ডবলমুরিং থানা পুলিশের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, আসামি পলায়নের ঘটনার পরপরই ডবলমুরিং থানা পুলিশের আরেকটি টিমকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। ওই আসামিকে ধরতে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে।

