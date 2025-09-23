X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
বেনাপোলে কাভার্ডভ্যান ভর্তি ভারতীয় শাড়ি-থ্রিপিসসহ আটক ২      

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি           
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৩৩আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৩৩
যশোরের শার্শা উপজেলার বেনাপোল বন্দরে কাভার্ডভ্যান ভর্তি ভারতীয় শাড়ি, থ্রিপিস, ওষুধ, মোটরসাইকেলের টায়ার এবং বিভিন্ন প্রকার কসমেটিক্স সামগ্রী জব্দ করেছে বিজিবি। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাত ১২টার দিকে বেনাপোল বন্দরের বাইপাস সড়কে অভিযান চালিয়ে ২ কোটি ৫৫ লাখ ৬১ হাজার ৯৩০ টাকা সিজার মূল্যের এই পণ্যের চালানটি জব্দ করা হয়।

বিজিবি জানায়, যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকীর দেওয়া তথ্যে বেনাপোল বিওপির একটি টহল দল অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় বেনাপোল  বন্দরের বাইপাস সড়কে মাগুরা কার্গো সার্ভিসের একটি কাভার্ডভ্যান (ঢাকা মেট্রো-ট-২২-৭৫ ৬৬) তল্লাশির জন্য থামানো হয়। পরে কাভার্ডভ্যানটি তল্লাশির জন্য বেনাপোল বিজিবি ক্যাম্পে আনা হয়। তল্লাশিকালে ভারতীয় শাড়ি ১৪৭৬টি, থ্রিপিস ২১৫টি, মোটরসাইকেলের টায়ার ২টি, বিভিন্ন প্রকার ওষুধ ১০ হাজার ৬৯৩টি এবং ৭৪ হাজার ৪৫৫টি বিভিন্ন প্রকার কসমেটিক্স সামগ্রী বৈধ কোনও কাগজপত্র না থাকায় জব্দ করা হয়। যার আনুমানিক সিজার মূল্য ২ কোটি ৫৫ লাখ ৬১ হাজার ৯৩০ টাকা। আটক করা হয়েছে কাভার্ডভ্যানের চালক মাগুরা সদর থানার নাদের মোল্লার ছেলে আব্দুল মালেক (৪৬) এবং হেলপার সুশান্ত কর্মকারের ছেলে অন্তর কর্মকারকে (২৯)। বেনাপোলের নামাজ গ্রামের বাবুল হোসেনের ছেলে বিল্লাল হোসেনের সঙ্গে ২০ হাজার টাকার চুক্তিতে পণ্য চালানটি ঢাকার মিরপুর নিয়ে যাচ্ছিল তারা।

এ ব্যাপারে যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক জানান, আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারত থেকে কাগজপত্রবিহীন মালামাল বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে– এ ধরনের গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বেনাপোল বাইপাস সড়ক থেকে একটি কাভার্ডভ্যান আটক করা হয়। আটক কাভার্ডভ্যান থাকা বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি, থ্রিপিস, ওষুধ, বিভিন্ন প্রকার কসমেটিক্স সামগ্রী জব্দ করা হয়েছে। আটক চালক ও হেলপারকে বেনাপোল পোর্ট  থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

/এমএএ/
