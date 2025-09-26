X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দুবাইয়ে হত্যার শিকার সবুজের মরদেহ এক মাস পর দেশে এলো

চাঁদপুর প্রতিনিধি
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৬আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৬
শেষবারের মতো দেখতে গ্রামের শত শত মানুষ ছুটে আসেন

জীবিকার তাগিদে স্বপ্নের সন্ধানে দুবাই পাড়ি জমিয়েছিলেন চাঁদপুরের মতলব উত্তরের যুবক মো. সবুজ (৩৬)। কিন্তু সেই প্রবাস জীবনেই হত্যার শিকার হয়ে ফিরলেন নিথর দেহ হয়ে।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে অ্যাম্বুলেন্সযোগে সবুজের লাশ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে মুহূর্তেই কান্নায় ভেঙে পড়ে স্বজনরা। প্রবাসে নিহত তরুণকে শেষবারের মতো দেখতে গ্রামের শত শত মানুষ ছুটে আসেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত ২২ আগস্ট রাত ৯টার দিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ের আজমান কেরামা এলাকায় ওমান প্রবাসীর হাতে হত্যার শিকার হন সবুজ। প্রায় এক মাস কাগজপত্র ও আইনি প্রক্রিয়ার জটিলতায় মরদেহ পড়ে ছিল বিদেশের মাটিতে। সব আইনি প্রক্রিয়া শেষে বৃহস্পতিবার ভোরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে দেশে আসে তার মরদেহ।

ঘটনার দিন সবুজ তার ভাড়া বাসায় থাকা এক ওমানি ব্যক্তির কাছে বকেয়া ভাড়া চাইতে গেলে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে ওই ব্যক্তি সবুজের মাথায় ভারি বস্তু দিয়ে আঘাত করলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

সবুজের মৃত্যুতে পুরো এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এলাকাবাসীর ভাষ্য, সবুজ ছিলেন প্রাণবন্ত ও পরিশ্রমী তরুণ।

সবুজের মা পারুল বেগম বলেন, ‘আমার ছেলেটা কষ্ট করে সংসার চালাতে বিদেশে গিয়েছিল। জানতাম একদিন স্বপ্ন পূরণ করে ফিরবে, কিন্তু আজ সে লাশ হয়ে ফিরলো। আমি এখন কার দিকে তাকাবো?’

নিহতের স্ত্রী রীমা বলেন, ‘আমার ১০ বছরের ছেলে বাইজিদ তার বাবার জন্য কাঁদছে। সে এখন বাবাহারা হয়ে গেলো। আমাদের জীবনে অন্ধকার নেমে এলো।’

/এমএএ/
বিষয়:
প্রবাসপ্রবাসীদুবাই
সম্পর্কিত
মালদ্বীপে প্রবাসী কর্মীদের জন্য বাংলাদেশি দূতাবাসের সতর্কতা
৭০ বছর বয়সেও রোমাঞ্চপ্রিয়, স্বপ্ন পূরণে দিলেন স্কাইডাইভ
ভিসা নিষেধাজ্ঞার খবর ছড়ানো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আছে: দূতাবাস
সর্বশেষ খবর
১০ জনের রহমতগঞ্জকে হারাতে পারেনি আবাহনী
১০ জনের রহমতগঞ্জকে হারাতে পারেনি আবাহনী
বিদেশে থাকা বাংলাদেশিদের নিজ দেশ থেকেই হজে যেতে হবে
বিদেশে থাকা বাংলাদেশিদের নিজ দেশ থেকেই হজে যেতে হবে
গাজায় অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষ গঠনের পরিকল্পনা, আলোচনায় টনি ব্লেয়ার
গাজায় অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষ গঠনের পরিকল্পনা, আলোচনায় টনি ব্লেয়ার
লক্ষ্মীপুরে ঘরে ঢুকে বৃদ্ধাকে হত্যার অভিযোগে যুবক আটক
লক্ষ্মীপুরে ঘরে ঢুকে বৃদ্ধাকে হত্যার অভিযোগে যুবক আটক
সর্বাধিক পঠিত
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
নির্দেশিকা জারিপারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
জাতিসংঘে ড. ইউনূসের শতাধিক সফরসঙ্গী, হতাশ টিআইবি
জাতিসংঘে ড. ইউনূসের শতাধিক সফরসঙ্গী, হতাশ টিআইবি
নীলক্ষেতে ডাকসু নির্বাচনের ব্যালট পেপার ছাপানোর বিষয়ে যা বলছে প্রশাসন
নীলক্ষেতে ডাকসু নির্বাচনের ব্যালট পেপার ছাপানোর বিষয়ে যা বলছে প্রশাসন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media