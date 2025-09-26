X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
লক্ষ্মীপুরে ঘরে ঢুকে বৃদ্ধাকে হত্যার অভিযোগে যুবক আটক

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১০আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১০
ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের ভিড়

লক্ষ্মীপুরে রাশেদা বেগম (৬৫) নামে এক বয়োবৃদ্ধা নারীকে ঘরে ঢুকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশী এক যুবক ইমনের বিরুদ্ধে। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে গণমাধ্যমকর্মীদের হত্যার বিষয়টি নিশ্চিত করেন পুলিশ সুপার আক্তার হোসেন।

এর আগে, ভোরবেলা জেলা স্টেডিয়ামে পূর্ব পাশের ওই বাড়িতে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পুলিশ অভিযুক্ত ইমনকে স্থানীয়দের সহযোগিতায় ওই ঘর থেকে আটক করে।

রাশেদা বেগমের স্বামীর নাম মৃত মোবারক উল্লাহ। তিনি তিন মেয়ে ও এক ছেলের মা। রাশেদা একাই বসবাস করতেন ওই ঘরে।

অভিযুক্ত ইমন পার্শ্ববর্তী মিঝি বাড়ির সেলিমের ছেলে।

নিহতদের দুই মেয়ে নূর নাহার সাথী ও কামরুল নাহার লিপি সাংবাদিকদের বলেন, ‘গতকাল তার মা প্রতিবেশী ইমনকে দিয়ে গাছ থেকে সুপারি পাড়ান। ইমন তাদের ঘরে আসলে মা তাকে শরবত খেতে দেন এবং তার পারিশ্রমিক সুপারি পাড়ার টাকা পরিশোধ করেন। হঠাৎ কী কারণে ইমন মাকে হত্যা করবে বিষয়টি আমাদের চিন্তায় আসে না। আমরা ইমনের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসির দাবি করছি।’

এলাকাবাসী জানান, ভোরবেলা বখাটে ইমন রাশেদা বেগমের ঘরে প্রবেশ করে। এ সময় রাশেদা বেগম চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসেন। ইমন রাশেদা বেগমকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে। বাইরে থেকে আশপাশের লোকজন ঘরের দুই পাশের দরজা বন্ধ করে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘরের দরজা ভেঙে ভেতর থেকে ইমনকে আটক করে।

পুলিশ সুপার বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানা যাবে কি কারণে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে।

নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

 

/এমএএ/
