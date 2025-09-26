খাগড়াছড়িতে জুম্ম ছাত্র জনতার ধর্ষণবিরোধী মহাসমাবেশ

খাগড়াছড়িতে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী এক কিশোরীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং পাহাড়ের নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে মহাসমাবেশ করেছে জুম্ম ছাত্র জনতা। শুক্রবার সকালে জুম্ম ছাত্র-জনতার ব্যানারে খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ মাঠে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ এ মিছিল বের করা হয়।
মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে চেঙ্গি স্কয়ারে গিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এ সময় বক্তব্য দেন জুম্ম ছাত্র জনতার প্রতিনিধি কৃপায়ন ত্রিপুরা, কবিতা চাকমা, আকাশ ত্রিপুরা মারমা ও উক্যনু মারমা।
এ সময় বক্তারা বলেন, ‘পাহাড়ে নারী ধর্ষণের বিচার না হওয়ার কারণে ধর্ষণকারীরা বার বার পার পেয়ে যায়। এ কারণে ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনা বার বার ঘটে থাকে।’ তারা এই ঘটনাসহ সব ধর্ষকদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।
বিক্ষোভ সমাবেশ চলাকালে ঘণ্টাব্যাপী সড়ক অবরোধ করে রাখা হয় এবং যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিঘ্নিত হয় সাধারণ জনগণের চলাচলে। এ সময় সেনাবাহিনীর একটি টহল গাড়িতে বিক্ষোভকারীরা হামলা ও ভাঙচুর চালায়।
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় খাগড়াছড়িতে প্রাইভেট পড়া শেষে বাড়ি ফেরার পথে এক স্কুলছাত্রীকে সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে এক দল দৃর্বৃত্ত। তখন থেকে আন্দোলন করে আসছে জুম্ম ছাত্র জনতা নামে একটি ছাত্র সংগঠন।