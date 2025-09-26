X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

খাগড়াছড়িতে জুম্ম ছাত্র জনতার ধর্ষণবিরোধী মহাসমাবেশ

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১১আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১১
জুম্ম ছাত্র জনতার বিক্ষোভ মিছিল

খাগড়াছড়িতে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী এক কিশোরীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং পাহাড়ের নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে মহাসমাবেশ করেছে জুম্ম ছাত্র জনতা। শুক্রবার সকালে জুম্ম ছাত্র-জনতার ব্যানারে খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ মাঠে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ এ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে চেঙ্গি স্কয়ারে গিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এ সময় বক্তব্য দেন জুম্ম ছাত্র জনতার প্রতিনিধি কৃপায়ন ত্রিপুরা, কবিতা চাকমা, আকাশ ত্রিপুরা মারমা ও উক্যনু মারমা।

এ সময় বক্তারা বলেন, ‘পাহাড়ে নারী ধর্ষণের বিচার না হওয়ার কারণে ধর্ষণকারীরা বার বার পার পেয়ে যায়। এ কারণে ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনা বার বার ঘটে থাকে।’ তারা এই ঘটনাসহ সব ধর্ষকদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশ চলাকালে ঘণ্টাব্যাপী সড়ক অবরোধ করে রাখা হয় এবং যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিঘ্নিত হয় সাধারণ জনগণের চলাচলে। এ সময় সেনাবাহিনীর একটি টহল গাড়িতে বিক্ষোভকারীরা হামলা ও ভাঙচুর চালায়।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় খাগড়াছড়িতে প্রাইভেট পড়া শেষে বাড়ি ফেরার পথে এক স্কুলছাত্রীকে সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে এক দল দৃর্বৃত্ত। তখন থেকে আন্দোলন করে আসছে জুম্ম ছাত্র জনতা নামে একটি ছাত্র সংগঠন।

 

/এমএএ/
বিষয়:
ধর্ষণপাহাড়পাহাড় ধস
সম্পর্কিত
পৃথিবীর অষ্টম সর্বোচ্চ চূড়া ‘মানাসলু’ জয় করলেন বাংলাদেশের তমাল
খাগড়াছড়িতে স্কুলছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ চলছে
ডাকাতির সময় শিশুর গলায় অস্ত্র ঠেকিয়ে মাকে ধর্ষণ: গ্রেফতার ৩
সর্বশেষ খবর
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী-নাটোর থেকে ঢাকা রুটে বাস বন্ধে ভোগান্তিতে যাত্রীরা
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী-নাটোর থেকে ঢাকা রুটে বাস বন্ধে ভোগান্তিতে যাত্রীরা
ইউরোপ থেকে আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশিদের ফেরা বাড়তে পারে
ইইউ’র কঠোর অভিবাসন নীতিইউরোপ থেকে আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশিদের ফেরা বাড়তে পারে
অবৈধ অনুপ্রবেশ: আসামের সেই নারী কারাগারে
অবৈধ অনুপ্রবেশ: আসামের সেই নারী কারাগারে
জাতিসংঘে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিনিধিদলের সংখ্যা নিয়ে যা বললেন প্রেস সচিব
জাতিসংঘে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিনিধিদলের সংখ্যা নিয়ে যা বললেন প্রেস সচিব
সর্বাধিক পঠিত
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
নির্দেশিকা জারিপারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
জাতিসংঘে ড. ইউনূসের শতাধিক সফরসঙ্গী, হতাশ টিআইবি
জাতিসংঘে ড. ইউনূসের শতাধিক সফরসঙ্গী, হতাশ টিআইবি
নীলক্ষেতে ডাকসু নির্বাচনের ব্যালট পেপার ছাপানোর বিষয়ে যা বলছে প্রশাসন
নীলক্ষেতে ডাকসু নির্বাচনের ব্যালট পেপার ছাপানোর বিষয়ে যা বলছে প্রশাসন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media