শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
বাসের চাপায় প্রাণ হারালেন ইজিবাইকের চার যাত্রী

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৭আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৭
ইজিবাইককে চাপা দেওয়া বাস

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় চার জন নিহত হয়েছেন। যাত্রীবাহী বাসের চাপায় ইজিবাইকের চার যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও তিন জন। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার মাঝিগাতী এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত চার জনের মধ্যে এখন পর্যন্ত একজনের পরিচয় জানা গেছে। নিহতের নাম ওবায়দুল শেখ (৪৮)। তিনি ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলার হেলেঞ্চা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক শেখের ছেলে। পেশায় মাছ ব্যবসায়ী।

ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশের সার্জেন্ট মো. রাসেল মিয়া এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে একটি ইজিবাইক মাদারীপুর থেকে ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। এ সময় কাশিয়ানীর মাঝিগাতি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক পার হতে গেলে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী ইমাদ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ইজিবাইককে চাপা দেয়।

এতে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন এবং অপর ছয় জন আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে কাশিয়ানী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজন মারা যান। গুরুতর আহত তিন জনকে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন আরও দুই জনের মৃত্যু হয়।

/এমএএ/
বিষয়:
গোপালগঞ্জসড়ক দুর্ঘটনা
