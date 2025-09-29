X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
তিন জেলায় চার দিন ধরে চলা দূরপাল্লার বাস ধর্মঘট প্রত্যাহার

রাজশাহী প্রতিনিধি
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৩আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৩
চার দিন ধরে চলা দূরপাল্লার বাস ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে

রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোরে টানা চার দিন ধরে চলা দূরপাল্লার বাস ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে।  সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বেলা ২টার দিকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ বাসমালিক সমিতির মহাসচিব নজরুল ইসলাম হেলাল।

এর ফলে তিন দিনের ভোগান্তি শেষে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর জেলার যাত্রীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে।

নজরুল ইসলাম হেলাল বলেন, ‘শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের বেতন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল, তা অনেকটাই কেটে গেছে। ঢাকায় বেলা ১১টা থেকে টানা ২টা পর্যন্ত বাংলাদেশ পরিবহন মালিক সমিতির সঙ্গে সভা হয়েছে। সেখানে মালিকপক্ষ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছে।’

জানা গেছে, ২৬ সেপ্টেম্বর মালিকপক্ষ হঠাৎ দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধের ঘোষণা দেয়। এতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর থেকে ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, সিলেট ও কক্সবাজারগামী পরিবহন যেমন দেশ ট্রাভেলস, ন্যাশনাল ট্রাভেলস, গ্রামীণ ট্রাভেলস, হানিফ, হানিফ কেটিসি পরিবহন চলাচল বন্ধ ছিল। এ সময়ে শুধু একতা ট্রান্সপোর্ট ও কিছু লোকাল বাস চলাচল করছিল।

রাজশাহী জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘ঢাকায় শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকপক্ষের সভা হয়েছে। সভায় শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া পূরণ হয়েছে। মালিকরা গাড়ি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তারা গাড়ি চালাতে চান।’

এর আগে বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে হঠাৎ করে বাস চলাচল বন্ধের ঘোষণা দেয় বাসমালিক সমিতি। এর পর থেকে এই তিন জেলার কোনও দূরপাল্লার বাস চলাচল করছিল না। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকার গাবতলীতে বাসমালিক ও শ্রমিকদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বাস ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বেতন বাড়ানোর দাবিতে ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর কর্মবিরতি পালন করেছিলেন শ্রমিকরা। সে সময় মালিকদের আশ্বাসে কাজে ফেরেন তারা। কিন্তু দাবি পূরণ না হওয়ায় ২২ সেপ্টেম্বর আবারও কর্মবিরতির ডাক দেন শ্রমিকরা।

এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গ বাস মালিক সমিতির মহাসচিব নজরুল ইসলাম হেলাল বলেন, ‘দুই পক্ষের (বাসমালিক ও শ্রমিক) সমঝোতায় আপাতত বাস চলাচল শুরু হয়েছে। এ নিয়ে ঢাকার গাবতলীতে বৈঠক হয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।’

