X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো ৪ জনের

 গাজীপুর প্রতিনিধি
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২১আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২১
গাজীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো ৪ জনের

গাজীপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নারীসহ চার জন নিহত এবং আরও চার জন আহত হয়েছেন। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) গাজীপুর মহানগরীর পুবাইল থানাধীন সমরসিং এলাকায় এবং সদর থানার সালনা এলাকায় এসব ঘটনা ঘটে।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) পূবাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম আমিরুল ইসলাম জানান, সোমবার দুপুরে পূবাইল থানার তালটিয়া (পূর্বপাড়া) এলাকার মানিক মিয়ার ছেলে শান্ত (১৫) এবং একই এলাকার বাথানবাড়ীর জামান মিয়ার ছেলে লিখন (২১) একটি মোটরসাইকেলে বেপরোয়া গতিতে ভুলতার দিকে যাচ্ছিলেন। পুবাইলের সমরসিং এলাকায় পৌঁছালে তাদের মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভোগড়া-ভুলতা মহাসড়কের ডিভাইডারে ধাক্কা লাগে। এতে মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং আরোহী দুজন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

সদর থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) সিদ্দিক হোসেন জানান, সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সালনা এলাকায় ময়মনসিংহগামী একটি কাভার্ডভ্যান বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে অটোরিকশার চালক স্থানীয় দক্ষিণ সালনা এলাকার এমদাদুল হক (৪০) এবং আরোহী নারী জামালপুরের সরিষাবাড়ি উপজেলা এলাকার মাধবী প্রসাদ (৪২) নিহত হন। এ দুর্ঘটনায় আহত হন অন্তত চার জন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকে গাড়ি দুটি জব্দ করা হলেও কাভার্ডভ্যানের চালক পালিয়ে গেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
ওভারপাসের রেলিং ভেঙে নিচে পড়লো ট্রাক, একজন নিহত
উত্তরায় সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থী নিহত
দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে ছিটকে পড়ে দুই বন্ধু নিহত
সর্বশেষ খবর
খাগড়াছড়িতে সহিংসতার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি এইচআরএফবির
খাগড়াছড়িতে সহিংসতার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি এইচআরএফবির
নজরদারিতে বেসরকারি খাতের বিদেশি ঋণ
নজরদারিতে বেসরকারি খাতের বিদেশি ঋণ
চলছে ‘ক্রু ২’ গুঞ্জন, এলো উত্তরও
চলছে ‘ক্রু ২’ গুঞ্জন, এলো উত্তরও
১৫ অক্টোবর বাংলাদেশ সফরে আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ
১৫ অক্টোবর বাংলাদেশ সফরে আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সর্বাধিক পঠিত
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media