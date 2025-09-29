গাজীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো ৪ জনের

গাজীপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নারীসহ চার জন নিহত এবং আরও চার জন আহত হয়েছেন। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) গাজীপুর মহানগরীর পুবাইল থানাধীন সমরসিং এলাকায় এবং সদর থানার সালনা এলাকায় এসব ঘটনা ঘটে।
গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) পূবাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম আমিরুল ইসলাম জানান, সোমবার দুপুরে পূবাইল থানার তালটিয়া (পূর্বপাড়া) এলাকার মানিক মিয়ার ছেলে শান্ত (১৫) এবং একই এলাকার বাথানবাড়ীর জামান মিয়ার ছেলে লিখন (২১) একটি মোটরসাইকেলে বেপরোয়া গতিতে ভুলতার দিকে যাচ্ছিলেন। পুবাইলের সমরসিং এলাকায় পৌঁছালে তাদের মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভোগড়া-ভুলতা মহাসড়কের ডিভাইডারে ধাক্কা লাগে। এতে মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং আরোহী দুজন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
সদর থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) সিদ্দিক হোসেন জানান, সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সালনা এলাকায় ময়মনসিংহগামী একটি কাভার্ডভ্যান বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে অটোরিকশার চালক স্থানীয় দক্ষিণ সালনা এলাকার এমদাদুল হক (৪০) এবং আরোহী নারী জামালপুরের সরিষাবাড়ি উপজেলা এলাকার মাধবী প্রসাদ (৪২) নিহত হন। এ দুর্ঘটনায় আহত হন অন্তত চার জন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকে গাড়ি দুটি জব্দ করা হলেও কাভার্ডভ্যানের চালক পালিয়ে গেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।