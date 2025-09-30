মেঘনায় ট্রলার ডুবে নিখোঁজের ৩১ ঘণ্টা পর জেলের মরদেহ উদ্ধার

মুন্সীগঞ্জ শহরের পৌরসভার মোল্লারচর এলাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও চর হোগলা গ্রামের মেঘনা নদীতে ট্রলার ডুবে নিখোঁজ জেলের মরদেহ ৩১ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ১টায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
সোমবার ভোর ৬টায় বালুর বাল্কহেডের ধাক্কায় ডুবে যায় ছয় জেলেসহ ইঞ্জিনচালিত মাছ ধরার ট্রলার। পরে পাঁচ জন সাঁতরে তীরে আসলেও নিখোঁজ হন মুন্সীগঞ্জ শহরের দক্ষিণ ইসলামপুরের বাসিন্দা মো. শরিফ (৩২)।
ঘটনার পর উদ্ধার কাজ পরিচালনা করে মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের একটি ডুবুরি দল। গতকাল থেকে খোঁজাখুঁজির পর আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দক্ষিণে মুন্সীগঞ্জের সীমান্তবর্তী নারায়ণগঞ্জের চরকিশোরগঞ্জ কৃষপুর এলাকা থেকে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করা হয় শরিফের মরদেহ।
মরদেহটি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপপরিচালক শফিকুল ইসলাম।