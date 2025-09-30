অবরোধ প্রত্যাহারের পর ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার হবে, তদন্ত কমিটি গঠিত

খাগড়াছড়িতে চলছে অনির্দিষ্ট কালের অবরোধ। একই সঙ্গে চলমান আছে জারি হওয়া ১৪৪ ধারা। বন্ধ আছে সব ধরনের যানবাহন, দোকান-পাট ও ব্যবসা-বাণিজ্য। পরিস্থিতি এখনও থমথমে। এর মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক (ডিসি) এবিএম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার। অবরোধ প্রত্যাহারের পর পরিস্থিতি অনুযায়ী ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হবে বলে জানান তিনি।
ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জেলা প্রশাসক।
এ সময় তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চিকিৎসার বিষয়টি প্রশাসন তদারকি করছে। সরকারের সব সংস্থা ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আছে। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের পুনর্বাসন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।
জেলাপ্রশাসক আরও জানান, অবরোধকারীদের সংগে আলোচনার চলছে। আলোচনার মাধ্যমেই পরিস্থিতির উন্নতি হবে, সমস্যার সমাধান হবে। অবরোধকারীরা আট দফা দাবি দিয়েছে। তার মধ্যে সাতটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনা তদন্তে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। সবকিছু সমাধান করতে সময় দিতে হবে। অবরোধকারীদের অবরোধ প্রত্যাহার হলেই পরিস্থিতি বিবেচনায় ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হবে।
এ সময় পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেফালিকা ত্রিপুরা ও গুইমারা উপজেলা নির্বাহী অফিসার আইরিন আক্তার উপস্থিত ছিলেন।