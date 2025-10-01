X
ট্রেনে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় বাজি জব্দ

কুমিল্লা প্রতিনিধি
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৪আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৪
জব্দ করা বাজি

কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার রসুলপুর রেলওয়ে স্টেশনে বিশেষ টাস্কফোর্স অভিযানে সাড়ে চার লাখ ভারতীয় বাজি জব্দ করেছে বিজিবি।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সরোয়ার জাহানের উপস্থিতিতে অভিযান চালানো হয়। কুমিল্লা ব্যাটালিয়ন (১০ বিজিবি)-এর অ্যাডজুটেন্টের নেতৃত্বে বিজিবি, জেলা পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ ও সাধারণ পুলিশের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স দল কর্ণফুলী এক্সপ্রেস ট্রেনে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় চার লাখ ৫৪ হাজার ৪০০টি বিভিন্ন প্রকার ভারতীয় বাজি মালিকবিহীন অবস্থায় জব্দ করা হয়। বাজিগুলোর আনুমানিক সিজার মূল্য ধরা হয়েছে এক কোটি ৩৭ লাখ ১০ হাজার টাকা।

বিজিবি জানায়, জব্দকৃত বাজি বিধি মোতাবেক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

চোরাচালান প্রতিরোধে নিয়মিত এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছে কুমিল্লা ব্যাটালিয়ন ১০ বিজিবি।

