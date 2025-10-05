কুয়াকাটায় ৪ হোটেলকে জরিমানা

পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া হোটেল পরিচালনার দায়ে চারটি খাবার হোটেলকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
রবিবার (৫ অক্টোবর) বিকালে কুয়াকাটার চৌরাস্তা সংলগ্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অংশ নেন কলাপাড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ইয়াসিন সাদিক।
অভিযানে মায়ের দোয়া, গাজী রেস্তোরাঁ ও হোটেল বৈশাখীকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার সরবরাহ এবং যথাযথ কাগজপত্র না থাকার কারণে প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া ‘হোটেল আপনজন’কে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশনের দায়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, ‘বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ আইন ২০১৪-এর ১৯ ধারা অনুযায়ী এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।’
কুয়াকাটায় পর্যটকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত তদারকি অব্যাহত থাকবে। যারা নিয়ম ভঙ্গ করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।