X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজশাহী মেডিক্যালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু

রাজশাহী প্রতিনিধি
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৮আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৮
রাজশাহী মেডিক্যালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকাল ৮টার দিকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। শনিবার (১১ অক্টোবর) রামেক হাসপাতাল থেকে পাঠানো এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মারা যাওয়া রোগীর নাম মোস্তফা। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মোস্তফা ৭ অক্টোবর ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের ৩০নং ওয়ার্ডে ভর্তি হন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে পরদিন দুপুর ২টার দিকে তাকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার সকালে তার মৃত্যু হয়।

রামেক হাসপাতালের সর্বশেষ প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বর্তমানে হাসপাতালে দুই শিশুসহ ৩৫ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এর মধ্যে ২৬ জন পুরুষ ও ৭ জন নারী। এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১৫ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন, যার মধ্যে ১৩ জন রাজশাহীর বাসিন্দা।

রামেক হাসপাতালের মুখপাত্র শংকর কুমার বিশ্বাস জানান, চলতি মৌসুমে এ পর্যন্ত হাসপাতালে ৮১৪ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে ৭৬৭ জন সুস্থ হয়েছেন এবং ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

/এমএএ/
বিষয়:
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজডেঙ্গু আপডেট
সম্পর্কিত
অটোরিকশায় গ্যাসবেলুন বহনের সময় বিস্ফোরণ, ৭ জন দগ্ধ
ডেঙ্গুতে আরও ৪ মৃত্যু, হাসপাতালে ৭৮১
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
দু-একজন উপদেষ্টা গোপনে একটি দলকে ক্ষমতায় নেওয়ার চেষ্টা করছেন: গোলাম পরওয়ার
দু-একজন উপদেষ্টা গোপনে একটি দলকে ক্ষমতায় নেওয়ার চেষ্টা করছেন: গোলাম পরওয়ার
শাটডাউনের অজুহাতে আবারও ব্যাপক ছাঁটাই শুরু করেছে ট্রাম্প প্রশাসন
শাটডাউনের অজুহাতে আবারও ব্যাপক ছাঁটাই শুরু করেছে ট্রাম্প প্রশাসন
'ভোটের খবর সংগ্রহে ইসির নীতিমালা স্বাধীন সাংবাদিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক'
'ভোটের খবর সংগ্রহে ইসির নীতিমালা স্বাধীন সাংবাদিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক'
মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিমের সহযোগী সাংবাদিক আজহার আলী রিমান্ডে
মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিমের সহযোগী সাংবাদিক আজহার আলী রিমান্ডে
সর্বাধিক পঠিত
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media