রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল

রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা প্যান্ডেলেই সভা করলেন সাবেক স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ও শিল্পপতি এ কে আজাদ। শনিবার ফরিদপুর সদর উপজেলার নর্থ চ্যানেল ইউনিয়নে তার পদ্মা নদীর ভাঙনকবলিত পরিবারের মাঝে আর্থিক অনুদান এবং নির্বাচনি গণসংযোগ অনুষ্ঠানের জন্য নির্মিত প্যান্ডেল ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা।
এ কে আজাদ শনিবার দুপুরে নর্থচ্যানেল ইউনিয়নের পদ্মার ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং দুর্গত পরিবারের মাঝে অনুদান তুলে দেন।
অনুদান বিতরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শুক্রবার নর্থচ্যানেল ইউনিয়নের পদ্মার পাড়ে ৪ ও ৫নং ওয়ার্ডে মঞ্চ ও প্যান্ডেল করা হয়। অনুষ্ঠান বন্ধ করতে রাতেই অজ্ঞাত ব্যক্তিরা ৫নং ওয়ার্ডের প্যান্ডেল ভেঙে সামিয়ানা খুলে নিয়ে যায়। পরে দুপুরে সেই ভাঙা প্যান্ডেলে উপস্থিত থেকে অনুদান বিতরণ করেন এ কে আজাদ।
এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কে আজাদ বলেন, ‘চরবাসীর সবচেয়ে বড় সমস্যা নদীভাঙন। আমি এই এলাকার সন্তান, আমি চরবাসীর নদীভাঙার দুঃখ বুঝি। তবে এই নদী ভাঙার বড় একটি কারণ বালি উত্তোলন। রাতের আঁধারে এখনও বালি কেটে নিয়ে যাচ্ছে প্রভাবশালীরা। তাদের প্রতিহত না করতে পারলে নদীভাঙন রোধ করা সম্ভব না।’
তিনি বিএনপি নেত্রী ও ফরিদপুর সদর আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী নায়াব ইউসুফের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, ‘আমার প্যান্ডেল ভাঙা হয়েছে, আমি ভাঙা প্যান্ডেলে রোদের মধ্যে উপস্থিত চরবাসীকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান করে গেলাম। এতে আমাদের সবারই কষ্ট হলো। আপনার কোনও উপকার হয়নি। আমি নির্বাচন করবো কিনা সেই সিদ্ধান্ত এখনও নিইনি। তবে মানুষ জিদ করলে অনেক কিছু করে। আমাকে প্রতিপক্ষ বানাবেন না।’
অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে হামীম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোতালেব হোসেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।