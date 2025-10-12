X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
মা রান্না করছিলেন, পানিতে ডুবে মরলো একমাত্র সন্তান

কুমিল্লা প্রতিনিধি
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪২আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪২
পুকুর (ফাইল ছবি)

মা রান্না করছিলেন দুপুরের খাবার। তখনই পানিতে ডুবে মারা গেলো তিন বছরের একমাত্র সন্তান। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার মুন্সীরহাট ইউনিয়নের ছাতিয়ানী গ্রামে।

মৃত শিশু মুজাহিদ একই গ্রামের উত্তরপাড়া মজুমদার বাড়ির মিশুকচালক মোজাম্মেলের সন্তান।

এ তথ্য নিশ্চিত করে নিহতের চাচা নুরুন্নবী বলেন, ‘মোজাম্মেল মিশুক নিয়ে বাইরে। তার বউ দুপুরের খাবার রান্না করছিলেন। এই ফাঁকে মুজাহিদ বাড়ির পাশের পুকুরের পানিতে পড়ে যায়। অনেকক্ষণ তাকে না দেখে খোঁজাখুঁজির পর আমি পানিতে নেমে তাকে খুঁজে পাই। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাই।’

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মো. হাশেম জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার আগেই শিশু মুজাহিদের মৃত্যু হয়েছে।

