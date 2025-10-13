X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজীপুরে টেক্সটাইল কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১০আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১০
গাজীপুরে টেক্সটাইল কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভ

গাজীপুরে সিনথেটিক ফাইবারস লিমিটেড নামে একটি টেক্সটাইল কারখানার শ্রমিকরা নয় দফা দাবিতে বিক্ষোভ করছেন। সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মহানগরীর কোনাবাড়ী বিসিক শিল্প এলাকায় ওই কারখানার প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করেন।

বিক্ষোভকারী শ্রমিকরা জানান, কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে নয় দফা দাবি জানানোর পরও তারা কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় তারা বিক্ষোভ করছেন।

শ্রমিকদের দাবিগুলো হলো– ১. প্রতি মাসের বেতন পরবর্তী মাসের সাত অথবা ১০ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে; ২. মেডিক্যাল ছুটি নিয়ে গেলে হাজিরা বোনাস থাকতে হবে; ৩. মেডিক্যাল ছুটি কারখানার মেডিক্যাল সেন্টারের নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসক ছাড়া কোনও কর্মকর্তা পাস করতে পারবেন না, মেডিক্যালে সব ধরনের ওষুধ থাকতে হবে; ৪. সর্বনিম্ন ১৫০ টাকা নাইট বিল দিতে হবে; ৫. প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে অর্জিত ছুটির টাকা পরিশোধ করতে হবে; ৬. শ্রমিকের নিরাপত্তার জন্য ছোট বাটন ফোন আনার অনুমতি দিতে হবে; ৭.  অব্যাহতি নেওয়া শ্রমিক-কর্মচারীদের সার্ভিস বেনিফিটের টাকা সঙ্গে সঙ্গে পরিশোধ করতে হবে; ৮. বিনা কারণে কোনও শ্রমিককে চাকুরিচ্যুতি করা যাবে না; ৯ কোন কারণে শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করলে চলতি মাস এবং তিন মাস ১৩ দিনের বেতনসহ অব্যাহতির টাকা বুঝিয়ে দিতে হবে।

এ বিষয়ে ওই কারখানার প্রশাসনিক কর্মকর্তা আওরঙ্গ জেব খান বলেন, ‘সেপ্টেম্বর মাসের বেতন ১৬ তারিখ দুপুর ১২টার মধ্যে পরিশোধ করা হবে। অন্য দাবিগুলো পর্যায়ক্রমে মেনে নেওয়া হবে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২-এর পরিদর্শক (কোনাবাড়ী জোন) মোর্শেদ জামান জানান, শ্রমিকরা নয় দফা দাবিতে কারখানার প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

/এমএএ/
বিষয়:
বিক্ষোভশ্রমিক
সম্পর্কিত
দুই বছর পর বিদ্যালয়টি আবারও চা বাগানের শিশুদের কোলাহলে মুখরিত
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ: আন্দোলনের মুখে ২৫ শিক্ষার্থীর বহিষ্কারাদেশ বাতিল
দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীদের ন্যায্য বেতন ও চাকরির নিশ্চয়তা দিতে হবে:  জোনায়েদ সাকি
সর্বশেষ খবর
টাঙ্গাইলকে ঢাকা বিভাগেই রাখার দাবিতে যমুনা সেতু মহাসড়ক অবরোধ
টাঙ্গাইলকে ঢাকা বিভাগেই রাখার দাবিতে যমুনা সেতু মহাসড়ক অবরোধ
গাজা পরিদর্শন করতে চান ট্রাম্প
গাজা পরিদর্শন করতে চান ট্রাম্প
মনিষের পার্টিতে নেমে এলো বলিউডের সব তারা
মনিষের পার্টিতে নেমে এলো বলিউডের সব তারা
সচিবালয়ের সামনে মুখোমুখি অবস্থানে ‘আমরা জুলাই যোদ্ধা’-পুলিশ
সচিবালয়ের সামনে মুখোমুখি অবস্থানে ‘আমরা জুলাই যোদ্ধা’-পুলিশ
সর্বাধিক পঠিত
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media