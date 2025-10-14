X
১০৮টি হারানো মোবাইল মালিকের কাছে হস্তান্তর

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১১আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১১
মোবাইল ফোন হস্তান্তর করেন পুলিশ সুপার মনিরুল ইসলাম

সাতক্ষীরায় পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশনের সহায়তায় ১০৮টি হারানো মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ে খোয়ানো ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা উদ্ধার করে মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকালে সাতক্ষীরা জেলা পুলিশ লাইনসে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এগুলো হস্তান্তর করেন পুলিশ সুপার (এসপি) মনিরুল ইসলাম।

এসপি মনিরুল ইসলাম বলেন, ‘চলতি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে সাতক্ষীরার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হারানো ১০৮টি মোবাইল ফোন এবং প্রতারণার মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং গ্রাহকদের খোয়ানো ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা পুলিশের ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়েছে। এবং সেগুলো প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়া এ পর্যন্ত সাতক্ষীরায় সতেরশো মোবাইল ফোন এবং প্রায় ৪৩ লাখ টাকা বিভিন্ন সময় উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলো প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

তিনি জানান, মোবাইল ফোন হারানো বা চুরি হলে এবং দেশে নিবন্ধিত বিভিন্ন ডিজিটাল লেনদেনে টাকা খোয়া গেলে তাৎক্ষণিক নিকটবর্তী থানায় জিডি করতে হবে। পরে পুলিশের ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের মাধ্যমে সেগুলো উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হবে। চোর ও প্রতারকচক্র শনাক্তে পুলিশ দিনরাত কাজ করছে।

হারানো মোবাইল ফোন ফিরে পেয়ে নাসিমা আক্তার নামে এক গৃহিণী বলেন, ‘আমি কখনও আশা করিনি হারানো ফোনটি ফিরে পাবো। ফিরে পেয়েছি, সেজন্য সাতক্ষীরা পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই।’   

বায়েজিদ আহমেদ নামে অপর একজন বলেন, ‘পুলিশ যেভাবে হারানো মোবাইল ফোন ও টাকা উদ্ধার করছে, ঠিক একইভাগে চুরি যাওয়া মোটরসাইকেল, থ্রি-হুইলার, মাহিন্দ্রা ও ইজিবাইকগুলোও উদ্ধারে পুলিশ বেশি সচেষ্ট হবে বলে আশা করছি।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুকিত হোসেন খান ও এসবি শাখার ডিআইওয়ানসহ অন্য অফিসাররা।

সাতক্ষীরাপ্রতারক চক্রমোবাইল ফোন
