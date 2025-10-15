ছুরিকাঘাতে ছাত্রদল নেতাকে হত্যা

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ছুরিকাঘাতে অপু দাস (৩২) নামে এক ছাত্রদল নেতা নিহত হয়েছেন। এ সময় তার এক সহযোগী আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে হাটহাজারী থানার চিকনদণ্ডী ইউনিয়নের চৌধুরীহাটের দাতারাম সড়ক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত অপু দাস ওই ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড এলাকার মিন্টু দাসের ছেলে এবং চিকনদণ্ডী ইউনিয়ন ছাত্রদেলর সভাপতি ছিলেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে চৌধুরীহাট এলাকায় একটি ফুলের দোকানের সামনে কযেকজন যুবক এসে অপু দাস ও তার সহযোগী তানিম হোসেনকে ছুরিকাঘাত করে। এতে তারা গুরুতর আহত হন। রাত ৯টার দিকে স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক অপুকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত তানিম চিকিৎসাধীন আছেন।
চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী মো. তারেক আজিজ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, চৌধুরীহাটে একদল যুবক এসে অপু দাসকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। তাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় নুরুল আবসার নামে একজনকে আটক করা হয়েছে। তবে কেন হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, কারা ঘটনায় জড়িত, তা জানার চেষ্টা চলছে।