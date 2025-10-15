নদীভাঙনে ঘরহীন দুই শিশুর পুকুরে ডুবে মৃত্যু

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় পুকুরের পানিতে ডুবে মাসুম (৮) ও মারুফ (৭) নামে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুর সোয়া ২টার দিকে উপজেলার চরএলাহী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের গাংচিল আবাসনে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত শিশুরা ওই এলাকার মাসুদের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, ওই দুই শিশুর পরিবার গৃহহীন। কয়েক মাস আগে নদীভাঙনে তাদের আশ্রয়ণের ঘর নদীতে বিলীন হয়ে যায়। এরপর তারা রাস্তার পাশে ছাপড়া ঘর করে বসবাস করে। দুপুরে সোয়া ২টার দিকে দুই ভাই বাড়ির পাশে মসজিদের পুকুরে গোসল করতে যায়। ওই সময় তাদের পরিবারের সদস্যরা গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। গোসলের সময় সবার অগোচরে দুজন পুকুরে পানিতে পড়ে যায়। একপর্যায়ে তাদের না দেখে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। পরে পুকুরে তল্লাশি চালিয়ে শিশুদের উদ্ধার করে স্থানীয় পল্লী চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে তিনি মৃত ঘোষণা করেন।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম দুই সহোদরের মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত করে বলেন, ‘পরিবারের কোনও অভিযোগ না থাকায় মরদেহ দুটি হস্তান্তর করা হয়েছে।’