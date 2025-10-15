X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
চাকসু নির্বাচনে ৪০০ ব্যালটে সই না থাকার অভিযোগ

চবি প্রতিনিধি
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪৪আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০২
ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ কেন্দ্রে নির্বাচন কর্মকর্তার সই ছাড়া কমপক্ষে ৪০০ ব্যালট বাক্সে জমা পড়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিনির্মাণ শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের প্রার্থীরা।

বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ দিতে আসেন প্যানেলটির ভিপি প্রার্থী আবির বিন জাবেদ।

তিনি বলেন, ‘ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ কেন্দ্রে ৩৩৬নং কক্ষে ৪০০টি ব্যালট পেপারে সই ছিল না। এটি অনিয়ম। ব্যালট পেপারেও নির্বাচনি কর্মকর্তার স্বাক্ষরের ঘর রয়েছে। একজন ভোটারের একাধিক ভোট দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।’

এ ব্যাপারে ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ৩৩৬ নম্বর কক্ষে দায়িত্বরত সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা কাউসার হামিদ বলেন, ‘শুরুতে ব্যালটে সই করার নির্দেশনা ছিল না। অভিযোগ পাওয়ার পর ব্যালটে সই করা হচ্ছে।’

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চাকসু নির্বাচন
