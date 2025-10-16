X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দিনাজপুরে পাসের হার ৫৭.৪৯, ৪৩ প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করেনি

দিনাজপুর প্রতিনিধি
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩১আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩৮
ফল প্রকাশের পর শিক্ষার্থীদের উল্লাস

গত পাঁচ বছরের সব থেকে খারাপ ফলাফল দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে। দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৫৭ দশমিক ৪৯। জিপিএ ৫ পেয়েছেন ৬ হাজার ২৬০ জন।

এবারে অংশগ্রহণকারী ১ লাখ ৩ হাজার ৮৩২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬০ হাজার ৮৮২ পাস করেছে।

বৃহস্পতিবার দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মহা. তৌহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এবারে এই শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৪৩টি কলেজ থেকে কেউই পাস করতে পারেনি। গত বছরে এর সংখ্যা ছিল ২০। আর শতভাগ পাস করছে ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, গত বছর এর সংখ্যা ছিল ১৫টি।

/এমএএ/
বিষয়:
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানএইচএসসি পরীক্ষা
সম্পর্কিত
ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে পাসের হারে মেয়েরা এগিয়ে
এইচএসসি ও সমমান-২০২৫জিপিএ ও পাসের হারে এগিয়ে মেয়েরা
এইচএসসি ও সমমান-২০২৫সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে পাসের হারে এগিয়ে ঢাকা, পিছিয়ে কুমিল্লা
সর্বশেষ খবর
ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে পাসের হারে মেয়েরা এগিয়ে
ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে পাসের হারে মেয়েরা এগিয়ে
জিপিএ ও পাসের হারে এগিয়ে মেয়েরা
এইচএসসি ও সমমান-২০২৫জিপিএ ও পাসের হারে এগিয়ে মেয়েরা
নিজের হাতে মাটন দম বিরিয়ানি
নিজের হাতে মাটন দম বিরিয়ানি
সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে পাসের হারে এগিয়ে ঢাকা, পিছিয়ে কুমিল্লা
এইচএসসি ও সমমান-২০২৫সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে পাসের হারে এগিয়ে ঢাকা, পিছিয়ে কুমিল্লা
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media