খাগড়াছড়িতে বাস উল্টে প্রাণ হারালেন ২ জন

খাগড়াছড়িতে যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই দুই জন নিহত হয়েছে। শুক্রবার দুপুর সোয়া ১১টার দিকে ঢাকা-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক সড়কের সাপমারা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহতের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালের দিকে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি থেকে ছেড়ে আসে চট্টগ্রামগামী শান্তি পরিবহনের একটি বাস। বাসটি সাপমারা এলাকায় পৌঁছালে পুলিশ চেকপোস্টর পর পাহাড় থেকে নামার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এ ঘটনায় কমপক্ষে ১০-১২ জন আহত হয়েছে । ঘটনাস্থল থেকে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা দুজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে।
মাটিরাঙা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার কাজী ওয়াজেদ আলী জানান, স্থানীয়দের সহযোগিতায় মাটিরাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে মাটিরাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো পাঠিয়েছে। উদ্ধার কার্যক্রম চলমান আছে। পরে বিস্তারিত জানানো হবে।’