X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

খাগড়াছড়িতে বাস উল্টে প্রাণ হারালেন ২ জন

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৬আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৬
খাগড়াছড়িতে বাস উল্টে প্রাণ হারালেন ২ জন

খাগড়াছড়িতে যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই দুই জন  নিহত হয়েছে। শুক্রবার দুপুর সোয়া ১১টার দিকে ঢাকা-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক সড়কের সাপমারা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালের দিকে  রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি থেকে ছেড়ে আসে চট্টগ্রামগামী শান্তি পরিবহনের একটি বাস। বাসটি সাপমারা এলাকায় পৌঁছালে পুলিশ চেকপোস্টর পর পাহাড় থেকে নামার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এ ঘটনায় কমপক্ষে ১০-১২ জন আহত হয়েছে । ঘটনাস্থল থেকে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা দুজনের  মরদেহ উদ্ধার করেছে।

মাটিরাঙা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার কাজী ওয়াজেদ আলী জানান, স্থানীয়দের সহযোগিতায় মাটিরাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে মাটিরাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো পাঠিয়েছে। উদ্ধার কার্যক্রম চলমান আছে। পরে বিস্তারিত জানানো হবে।’

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
সেন্টমার্টিন পরিবহনে দুর্ঘটনা: ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে আইনি নোটিশ
টাঙ্গাইলে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে ৩ জন নিহত
এক বাসের ধাক্কায় অপর বাস উল্টে খাদে, ২ জন নিহত
সর্বশেষ খবর
নিজ কক্ষ থেকে এনজিও কর্মীর মরদেহ উদ্ধার
নিজ কক্ষ থেকে এনজিও কর্মীর মরদেহ উদ্ধার
‘জুলাই যোদ্ধাদের’ সরিয়ে দিলো পুলিশ
‘জুলাই যোদ্ধাদের’ সরিয়ে দিলো পুলিশ
রাকসুতে ছাত্রদলের একমাত্র জয়ী প্রার্থী জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড় নার্গিস
রাকসুতে ছাত্রদলের একমাত্র জয়ী প্রার্থী জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড় নার্গিস
শিষ্টাচারের নামে কাঁটাচামচ দিয়ে সমুচা খাওয়া নিয়ে নেটিজেনদের রসিকতা
শিষ্টাচারের নামে কাঁটাচামচ দিয়ে সমুচা খাওয়া নিয়ে নেটিজেনদের রসিকতা
সর্বাধিক পঠিত
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
ব্যর্থতায় চাকরি ছাড়লেন ক্লুইভার্ট আর কাবরেরা...
ব্যর্থতায় চাকরি ছাড়লেন ক্লুইভার্ট আর কাবরেরা...
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
শ্রম আইন লঙ্ঘন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ৪ কর্মকর্তার বিচার শুরু
শ্রম আইন লঙ্ঘন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ৪ কর্মকর্তার বিচার শুরু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media