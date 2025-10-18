বরগুনায় ডেঙ্গুতে স্কুলশিক্ষকের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৫৪

বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা কমে আসলেও এখনও ঘটছে মৃত্যুর ঘটনা। আবারও আক্রান্ত হয়ে সুমন শিকারি (৩২) নামে এক স্কুলশিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০ জনে।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বেলা ১২টার দিকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
মৃত সুমন পাথরঘাটা উপজেলার বাদুরতলা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ডালভাঙ্গা বিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ছিলেন।
শনিবার (১৮ অক্টোবর ) বরগুনা সিভিল সার্জন অফিসের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় শুধু বরগুনা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৩৪ জন। এ ছাড়াও বেতাগীতে ২ এবং পাথরঘাটায় ১৮ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১৩৩ জন।
এ বছর জেলায় এখন পর্যন্ত ৮ হাজার ২৮৯ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৮ হাজার ১৫৬ জন। বরগুনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন পর্যন্ত ১৪ জন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বরগুনার বাইরে চিকিৎসা নিয়ে মারা গেছেন আরও ৪৬ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০ জন।
বরগুনা সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আবুল ফাত্তাহ বলেন, ‘বৃষ্টি কমেছে, আগের তুলনায় ডেঙ্গু পরিস্থিতিও একটু নিয়ন্ত্রণে আসতে শুরু করেছে। এখন জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেগুলোতে আক্রান্তের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নেমে আসছে। তবে কবে নাগাদ পুরোপুরি নির্মূল হবে তা বলা যাচ্ছে না।’