ময়মনসিংহে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার ভাইটকান্দি ইউনিয়নের রঘুরামপুর গ্রামে সংঘর্ষে ইকবাল হোসেন (২৭) নামে এক যুবক হত্যার শিকার হয়েছেন। শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ইকবাল গ্রামের বাবুলের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চাচির বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় ইকবালকে কুপিয়ে হত্যা করে চাচাতো ভাই সাদ্দাম (৩০) ও তার বাবা। এ ঘটনায় আরও তিন জন গুরুতর আহত হয়েছেন।
ফুলপুর থানার ওসি আব্দুল হাদী জানান, খবর পেয়ে ফুলপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।
এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে বলে জানায় পুলিশ।