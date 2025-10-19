X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ময়মনসিংহে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫৭আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫৭
ময়মনসিংহে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার ভাইটকান্দি ইউনিয়নের রঘুরামপুর গ্রামে সংঘর্ষে ইকবাল হোসেন (২৭) নামে এক যুবক হত্যার শিকার হয়েছেন। শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ইকবাল গ্রামের বাবুলের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চাচির বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় ইকবালকে কুপিয়ে হত্যা করে চাচাতো ভাই সাদ্দাম (৩০) ও তার বাবা। এ ঘটনায় আরও তিন জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

ফুলপুর থানার ওসি আব্দুল হাদী জানান, খবর পেয়ে ফুলপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে বলে জানায় পুলিশ।

/এমএএ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
বরগুনায় ডেঙ্গুতে তরুণীর মৃত্যু, নতুন করে আক্রান্ত ৫৮
বরগুনায় ডেঙ্গুতে তরুণীর মৃত্যু, নতুন করে আক্রান্ত ৫৮
আবুধাবি টি-টেন লিগে সাইফ, নাহিদ 
আবুধাবি টি-টেন লিগে সাইফ, নাহিদ 
ময়মনসিংহে যুবককে কুপিয়ে হত্যা
ময়মনসিংহে যুবককে কুপিয়ে হত্যা
আফগানিস্তানের জায়গায় পাকিস্তানে যাচ্ছে জিম্বাবুয়ে
আফগানিস্তানের জায়গায় পাকিস্তানে যাচ্ছে জিম্বাবুয়ে
সর্বাধিক পঠিত
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
উপদেষ্টা মাহফুজ যে আসনে নির্বাচন করতে পারেন, জানালেন তার ভাই
উপদেষ্টা মাহফুজ যে আসনে নির্বাচন করতে পারেন, জানালেন তার ভাই
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media