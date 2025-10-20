গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে আগুন, পুড়লো ৭ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

চাঁদপুর সদরের বাগাদিতে খাবার হোটেলের গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে আগুন লেগে সাতটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।
সোমবার (২০ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে চাঁদপুর-রায়পুর সড়কের বাগাদি চৌরাস্তা মোড় ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
এসব তথ্য নিশ্চিত করেন চাঁদপুর ফায়ার স্টেশন উত্তরের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন।
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো– সায়েদ গাজীর মুদি দোকান, খোকন রাজার খাবার হোটেল, রাধা কৃষ্ণের সেলুন, মো. রাশেদের কম্পিউটার দোকান, তানমুল ইসলামের মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দোকান, সাকিব আলমের কম্পিউটার ও স্টেশানির দোকান। সবগুলো দোকানই ছিল টিনের তৈরি।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী সাকিব আলম জানান, তার দোকানে দুটি কম্পিউটার ও একটি ফটোকপি মেশিন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দোকানী তানমুল ইসলাম জানান, আগুনে তার দুটি কম্পিউটার, একটি ফটোকপি মেশিন ও একটি আইপিএস পুড়ে গেছে। কিছুই অবশিষ্ট নেই।
স্থানীয় বাসিন্দা খলিল মিজি, টেলু গাজী ও সিএনজিচালক সেকান্দর গাজী বলেন, ‘আনুমানিক সাড়ে ৭টার দিকে খোকন রাজার হোটেলের গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। ওই সময় হোটেলে অনেক লোকজন ছিলেন। আগুন দেখে সবাই বের হয়ে যান। এরপর আগুন বাড়তে থাকে এবং পাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে তারা সোয়া ৮টার দিকে ঘটনাস্থলে আসে। আনুমানিক ৯টার দিকে আগুন নেভাতে সক্ষম হয়।’
চাঁদপুর উত্তর ফায়ার স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন বলেন, ‘সকাল ৮টায় আগুনের সংবাদ পেয়ে সোয়া ৮টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। ১০ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন সম্পূর্ণ নির্বাপণ হয় সোয়া ৯টার দিকে।’
তিনি আরও বলেন, ‘স্থানীয়দের কথা বলে জানতে পেরেছি, খাবার হোটেলের গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুনে আনুমানিক ৯ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তদন্ত করলে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত তথ্য জানা যাবে।’