মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
সিএনজি অটোরিকশায় কাভার্ডভ্যানের চাপা, ব্যবসায়ী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৬আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৬
নিহত ব্যবসায়ী নাজিম উদ্দিন

চট্টগ্রামের রাউজানে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় কাভার্ডভ্যানের চাপায় নামিজ উদ্দিন (৪৪) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) সকালে রাউজান উপজেলার গহিরা ইউনিয়নের দলইনগর এলাকার অদুদ চৌধুরী সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে দুর্ঘটনাকবলিত সিএনজি অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে গেছে।

নিহত নাজিম উদ্দিন উপজেলার চিকদাইর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ইদ্রিস মিয়ার ছেলে। তিনি চার মেয়ে সন্তানের বাবা।

এ ঘটনায় কাভার্ডভ্যান চালক আমির হোসেন (৬০) ও সুপারভাইজর মো. ফারুককে (২৮) আটক করেছে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানিয়েছে, চট্টগ্রাম নগরী থেকে ফটিকছড়ির উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা প্রভিটা কোম্পানির ব্রয়লার মুরগির বাচ্চাবাহী কাভার্ডভ্যান গহিরামুখী যাত্রীবাহী সিএনজি অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান সিএনজি অটোরিকশার যাত্রী ব্যবসায়ী নাজিম। সিএনজি অটোরিকশার চালক ধনা মিয়াসহ নারী ও শিশু মিলে আহত আরও তিন জনকে উদ্ধার করে প্রথমে গহিরা জে কে মেমোরিয়াল হাসপাতালে এবং পরে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

চিকদাইর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মোদাচ্ছের হায়দার বলেন, ‘অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান নাজিম উদ্দিন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। তার চার মেয়ে সন্তান রয়েছে। চট্টগ্রাম নগরী থেকে কাঁচা মরিচ ও ধনেপাতা এনে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন নাজিম উদ্দিন।’

এ প্রসঙ্গে রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, ‘ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।’

এ ঘটনায় আটক কাভার্ডভ্যানের চালক ও সুপারভাইজার পুলিশ হেফাজতে রয়েছে বলেও জানান তিনি।

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনাঅটো রিকশা
মা মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে: ফরিদা আখতার
ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করবে বিএনপি: মির্জা ফখরুল
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
একনেকে অনুমোদন পায়নি জলবায়ু সহনশীল প্রকল্প
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিও না, এনসিপিকে গোলাম পরওয়ার
সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
১০ কোটি টাকা নিয়ে উধাও আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের ম্যানেজার
