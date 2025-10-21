সিএনজি অটোরিকশায় কাভার্ডভ্যানের চাপা, ব্যবসায়ী নিহত

চট্টগ্রামের রাউজানে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় কাভার্ডভ্যানের চাপায় নামিজ উদ্দিন (৪৪) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) সকালে রাউজান উপজেলার গহিরা ইউনিয়নের দলইনগর এলাকার অদুদ চৌধুরী সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে দুর্ঘটনাকবলিত সিএনজি অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে গেছে।
নিহত নাজিম উদ্দিন উপজেলার চিকদাইর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ইদ্রিস মিয়ার ছেলে। তিনি চার মেয়ে সন্তানের বাবা।
এ ঘটনায় কাভার্ডভ্যান চালক আমির হোসেন (৬০) ও সুপারভাইজর মো. ফারুককে (২৮) আটক করেছে পুলিশ।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানিয়েছে, চট্টগ্রাম নগরী থেকে ফটিকছড়ির উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা প্রভিটা কোম্পানির ব্রয়লার মুরগির বাচ্চাবাহী কাভার্ডভ্যান গহিরামুখী যাত্রীবাহী সিএনজি অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান সিএনজি অটোরিকশার যাত্রী ব্যবসায়ী নাজিম। সিএনজি অটোরিকশার চালক ধনা মিয়াসহ নারী ও শিশু মিলে আহত আরও তিন জনকে উদ্ধার করে প্রথমে গহিরা জে কে মেমোরিয়াল হাসপাতালে এবং পরে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।
চিকদাইর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মোদাচ্ছের হায়দার বলেন, ‘অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান নাজিম উদ্দিন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। তার চার মেয়ে সন্তান রয়েছে। চট্টগ্রাম নগরী থেকে কাঁচা মরিচ ও ধনেপাতা এনে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন নাজিম উদ্দিন।’
এ প্রসঙ্গে রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, ‘ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।’
এ ঘটনায় আটক কাভার্ডভ্যানের চালক ও সুপারভাইজার পুলিশ হেফাজতে রয়েছে বলেও জানান তিনি।