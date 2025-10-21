সেই ব্যতিক্রমী গোলাপি হাতি শাবকটির মরদেহ মিললো কাপ্তাই হ্রদে

রাঙামাটির ব্যতিক্রমী বুনোহাতির শাবকটির মরদেহ মিলেছে কাপ্তাই হ্রদে। মাস কয়েক আগে ভিন্নধর্মী গায়ের রঙের কারণে আলোচনায় আসে হাতিটি। মঙ্গলবার সকালে হ্রদের পানিতে ভেসে আসার সময় মরদেহটি দেখতে পান স্থানীয়রা।
রাঙামাটির বরকল উপজেলার দুর্গম বরুণাছড়ি এলাকায় বাজারের পাশেই হ্রদে ভাসমান মৃত হাতি শাবকটির দেখা মেলে।
খবর পেয়ে বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সেখানে গেলেও পেছন থেকে সাঁতরে আসা বুনোহাতির একটি পালের কারণে হাতিটির মরদেহ উদ্ধার বা সৎকার করতে পারছেন না।
পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের সুবলং রেঞ্জের কর্মকর্তা মতিউর রহমান বলেন, ‘বিরল রঙের হাতির শাবকটির মরদেহ পাওয়া গেছে। তবে আমরা হাতিটির কাছে যেতে পারছি না, কারণ শাবকটির মাসহ বুনোহাতির একটি পাল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সরিয়ে দিয়ে আমরা হাতিটিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছি। আমরা মূলত অপেক্ষাই করছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা ধারণা করছি মাসহ পাহাড় থেকে নামার সময় পা পিছলে শাবকটি হয়তো পানিতে পড়ে গেছে। সেখান থেকে আর উঠতে পারেনি।’
প্রসঙ্গত, এই বছরেই জুন মাসে কাপ্তাই হ্রদ সাঁতরে পার হওয়ার সময় ধারণ করা একটি ভিডিওতে প্রথমবারের মতো হাতিটির সন্ধান মিললে আলোচনা শুরু হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। তখন বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিলেন, এটি খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা। কখনও কখনও এমন অদ্ভুত রঙ হয় বিভিন্ন প্রাণীর। এটি মূলত একটি হরমোনজনিত ইস্যু এবং হাতির জিনগত কোনও অস্বাভাবিকতার কারণে অনেক সময় হাতির গায়ের রঙের ভিন্নতা আসে এবং এই শাবকটির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।’