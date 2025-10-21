X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সেই ব্যতিক্রমী গোলাপি হাতি শাবকটির মরদেহ মিললো কাপ্তাই হ্রদে

রাঙামাটি প্রতিনিধি
২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৩আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫৯
মারা যাওয়া গোলাপি বুনোহাতির শাবক

রাঙামাটির ব্যতিক্রমী বুনোহাতির শাবকটির মরদেহ মিলেছে কাপ্তাই হ্রদে। মাস কয়েক আগে ভিন্নধর্মী গায়ের রঙের কারণে আলোচনায় আসে হাতিটি। মঙ্গলবার সকালে হ্রদের পানিতে ভেসে আসার সময় মরদেহটি দেখতে পান স্থানীয়রা।

রাঙামাটির বরকল উপজেলার দুর্গম বরুণাছড়ি এলাকায় বাজারের পাশেই হ্রদে ভাসমান মৃত হাতি শাবকটির দেখা মেলে।

খবর পেয়ে বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সেখানে গেলেও পেছন থেকে সাঁতরে আসা বুনোহাতির একটি পালের কারণে হাতিটির মরদেহ উদ্ধার বা সৎকার করতে পারছেন না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের সুবলং রেঞ্জের কর্মকর্তা মতিউর রহমান বলেন, ‘বিরল রঙের হাতির শাবকটির মরদেহ পাওয়া গেছে। তবে আমরা হাতিটির কাছে যেতে পারছি না, কারণ শাবকটির মাসহ বুনোহাতির একটি পাল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সরিয়ে দিয়ে আমরা হাতিটিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছি। আমরা মূলত অপেক্ষাই করছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা ধারণা করছি মাসহ পাহাড় থেকে নামার সময় পা পিছলে শাবকটি হয়তো পানিতে পড়ে গেছে। সেখান থেকে আর উঠতে পারেনি।’

প্রসঙ্গত, এই বছরেই জুন মাসে কাপ্তাই হ্রদ সাঁতরে পার হওয়ার সময় ধারণ করা একটি ভিডিওতে প্রথমবারের মতো হাতিটির সন্ধান মিললে আলোচনা শুরু হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। তখন বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিলেন, এটি খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা। কখনও কখনও এমন অদ্ভুত রঙ হয় বিভিন্ন প্রাণীর। এটি মূলত একটি হরমোনজনিত ইস্যু এবং হাতির জিনগত কোনও অস্বাভাবিকতার কারণে অনেক সময় হাতির গায়ের রঙের ভিন্নতা আসে এবং এই শাবকটির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।’

 

/এমএএ/এমওএফ/
বিষয়:
বুনো হাতিপাহাড়বন্যপ্রাণীপ্রকৃতিবরকল
সম্পর্কিত
সুন্দরবনের হরিণের মাংসসহ শিকারি আটক
নৌবাহিনীর অভিযানে ফ্রিজ থেকে হরিণের মাংস উদ্ধার, একজন আটক
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বানর আতঙ্ক, প্রধান বন সংরক্ষকের সাহায্য চাইলেন ভিসি
সর্বশেষ খবর
ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাবে আইআরআই
ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাবে আইআরআই
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ: বর্তমান ফ্রন্টলাইনের ভিত্তিতে শান্তি আলোচনা চায় ইইউ
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ: বর্তমান ফ্রন্টলাইনের ভিত্তিতে শান্তি আলোচনা চায় ইইউ
খাদ্য উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ
খাদ্য উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ
‘ফরিদপুরের মাটিতে নতুন রূপে আওয়ামী দুঃশাসনের আমল শুরু হয়েছে’
‘ফরিদপুরের মাটিতে নতুন রূপে আওয়ামী দুঃশাসনের আমল শুরু হয়েছে’
সর্বাধিক পঠিত
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
প্রধান উপদেষ্টাকে ৬ আন্তর্জাতিক সংগঠনের চিঠিসংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
১০ কোটি টাকা নিয়ে উধাও আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের ম্যানেজার
১০ কোটি টাকা নিয়ে উধাও আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের ম্যানেজার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media