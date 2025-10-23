X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে ২ জন আটক

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৫৭আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৫৭
গ্রেফতার দুই জন

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙায় এক কিশোরীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় স্থানীয়দের সহায়তায় বুধবার দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে।

জানা যায়, ভিকটিম ওই এলাকায় অযোদ্ধা কালিমন্দিরে আত্মীয়ের সঙ্গে পূজা দেখতে গিয়েছিল। ওই সময় চার তরুণ তাকে কথার ছলে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে।

পরে স্থানীয়ভাবে বিষয়টি আপস-মীমাংসার চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হয়। পরে স্থানীয়রা আজ দুজনকে আটক করে পুলিশে খবর দিলে মাটিরাঙা থানা পুলিশ তাদের হেফাজতে নেয়।

আটককৃত আসামিরা হলো– মাটিরাঙা উপজেলার চোংড়াগোপা গ্রামের অরুণ বিকাশ রোয়াজার ছেলে রনি বিকাশ ত্রিপুরা (৩২), উদয় কুমার ত্রিপুরার ছেলে ডেটল ত্রিপুরা (১৭)।

পলাতক দুই আসামি হচ্ছে–  যুদ্ধ কুমার ত্রিপুরার ছেলে সুমন বিকাশ ত্রিপুরা (১৮), হেয়াসা ত্রিপুরার ছেলে রিমন ত্রিপুরা (২২)।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার জুয়েল আরেফিন। তিনি বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পলাতক আসামিদের আটক করতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। আটক দুজনকে বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হবে।’

এদিকে, এ ঘটনায় স্থানীয় জনমনে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

 

/এমএএ/
বিষয়:
ধর্ষণ
