শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসে কাটা পড়ে তরুণের মৃত্যু

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৮আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৮
ঘটনাস্থলে স্থানীয়রা

গোপালগঞ্জের চরপাথালিয়া এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে শাকিল আহমেদ ফয়সাল (১৯) এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সকাল পৌনে ৭টার দিকে সদর উপজেলার গোবরা থেকে রাজশাহীগামী টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে তার মৃত্যু হয়।

মৃত শাকিল গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বোড়াশী ইউনিয়নের ভেন্নাবাড়ি পশ্চিমপাড়া গ্রামের প্রবাসী কামাল শেখের ছেলে। তিনি এ বছর গোপালগঞ্জ সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেছেন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনতে শুনতে রেললাইন পারাপারের সময় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় শাকিলের। প্রতিদিন সকালে নামাজের পর তিনি হাঁটাহাঁটি করতেন।

শাকিলের ভাই রাসেদ জানান, প্রতিদিনের মতো আজও রেললাইন ধরে হাঁটার সময় দুর্ঘটনার শিকার হন শাকিল।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বোড়াশী রেল স্ট্রেশন ম্যানেজার রত্না বৈদ্য জানান, রাজবাড়ী থেকে রেল পুলিশ এসে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করেছে।‌

ভাঙ্গা রেলওয়ে থানার এসআই সাফুর আহমেদ বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করেছি। পরে বিকালে পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শাকিলের মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।’

গোপালগঞ্জট্রেন দুর্ঘটনা
জেনেভা ক্যাম্পে ককটেল বিস্ফোরণে যুবক নিহত: ৪ আসামি কারাগারে
‘অতিরিক্ত পয়সায়’ চলে সমনের চাকা: সময় এসেছে ডিজিটাল সংস্কারের
পোষা বিরোধী দল হতে চাই না: সারজিস আলম
‘পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে,’ হাতের তালুতে সুইসাইড নোট লিখে নারী চিকিৎসকের আত্মহত্যা
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত হলো কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দরের ঘোষণা
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
