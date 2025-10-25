ছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেফতার

গাজীপুরের শ্রীপুরে শিশুশিক্ষার্থীকে (১২) ধর্ষণের অভিযোগে মহসিন (৩৫) নামে এক মাদ্রাসাশিক্ষককে মারধর করে পুলিশে দিয়েছে জনতা। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ছাত্রের বাবা শ্রীপুর থানায় মামলা করেছেন। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় শ্রীপুর পৌরসভার মাওনা চৌরাস্তায় এ ঘটনা ঘটে।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
অভিযুক্ত মাদ্রাসাশিক্ষক মহসিন নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার কাচুটিয়া গ্রামের আব্দুল হেকিমের ছেলে। তিনি শ্রীপুর পৌরসভার মাওনা চৌরাস্তায় দারুল হিকমাহ্ হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। শনিবার (২৫ অক্টোবর) দুপুরে তাকে গাজীপুর আদালতে পাঠাবে পুলিশ।
ভুক্তভোগী শিশুটি ওই মাদ্রাসার আবাসিক শাখায় পড়তো।
শিশুটির বাবা ও স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার কোনও এক সময় দারুল হিকমাহ্ হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মাদ্রাসার ভেতরে তার ছেলেকে ধর্ষণ করে। বিকালে তার (শিশুটির) দাদা মাদ্রাসায় গেলে ছুটি নিয়ে দাদার সঙ্গে সে বাড়িতে চলে আসে। পরে শিশুটি বাড়িতে এসে দাদা ও বাবাকে বিষয়টি জানায়। সন্ধ্যায় শিশুটির তারা মাদ্রাসায় যান। এ সময় বিক্ষুব্ধ জনতা অভিযুক্ত শিক্ষককে মারধর করে মাওনা চৌরাস্তা হাইওয়ে পুলিশ বক্সে নিয়ে যায়।
এদিকে, শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর স্থানীয় জনতা রাত ৯টার দিকে পুলিশ বক্স ঘেরাও করে বিক্ষোভ শুরু করেন। খবর পেয়ে রাত ১১টার দিকে অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। পরে অভিযুক্ত মাদ্রাসাশিক্ষককে পুলিশ বক্স থেকে আটক করে শ্রীপুর থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।