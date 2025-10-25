ব্যাটারিচালিত ভ্যানে ট্রাকচাপায় ২ জন নিহত

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে সনাতন ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে ট্রাকচাপায় প্রাণ গেছে দুই ব্যক্তির। এ গুরুতর আহত হয়েছেন আরও পাঁচ জন। তাদের উদ্ধার করে বোয়ালমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার দিবাগত রাত পৌনে ১১টার দিকে উপজেলার মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক সড়কে সাতৈর ইউনিয়নের মুজুরদিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন– সাতৈর ইউনিয়নের সেনাহাটি গ্রামের বিপ্লব কুমার সাহা (৫৫); পার্শ্ববর্তী বড়নগর গ্রামের নারায়ণ চন্দ্র সাহা (৫০)। তারা দুজনই সাতৈর বাজারের ব্যবসায়ী ছিলেন।
স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, উপজেলার কাদির গ্রামের সনাতন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নামযজ্ঞ শেষে একটি ব্যাটারিচালিত ভ্যানযোগে বাড়িতে ফিরছিলেন নিহত দুজন। মুজুরদিয়া কানখরদি মাদ্রাসার সামনে পৌঁছালে সামনে থেকে আসা ফরিদপুরগামী একটি ট্রাক তাদের চাপা দেয়। এতে ট্রাকের চাকার নিচে পড়ে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান দুজন। তাদের মধ্যে একজনের বুকের অংশ থেকে মাথা থেতলে যায়। এ ছাড়া সঞ্জয় বণিক, নেপাল সাহা, সুজিত সাহা, টুকটুকি ও ভ্যানচালক সুমন আহত হন। তাদের উদ্ধার করে বোয়ালমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। ঘটনার পরেই ট্রাক রেখে পালিয়ে যায় চালক ও সহকারী।
ঘটনাটি নিশ্চিত করে বোয়ালমারী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা রয়েল আহমেদ জানান, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা মরদেহ ও আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। এ ছাড়া ট্রাকটিকে থানা পুলিশে দেওয়া হয়েছে।
বোয়ালমারী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আল-আমিন হোসেন জানান, নিহতদের পরিবারের কোনও অভিযোগ না থাকায় রাতেই মরদেহ দুটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।