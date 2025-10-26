৬ দিন আগে সিলেট চেম্বার নির্বাচন স্থগিত

নির্বাচনের মাত্র ছয় দিন আগে সিলেটের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন দি সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাচন স্থগিত করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। সিলেটের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) ও চেম্বারের প্রশাসক বরাবরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব চৌধুরী সামিয়া ইয়াসমীন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়।
চেম্বারের প্রশাসক ও এডিএম সাঈদা পারভীন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নির্বাচন স্থগিতের নির্দেশনা তিনি পেয়েছেন। এর বাইরে আর কোনও মন্তব্য করতে তিনি রাজি হননি।
চিঠিতে দি সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা হালনাগাদ করে পুনঃতফসিলের মাধ্যমে দুই বছর মেয়াদি (২০২৫-২-২৬) পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়।
প্রসঙ্গত, আগামী ১ নভেম্বর সিলেট চেম্বারের নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখ রয়েছে। নির্বাচনে ব্যবসায়ীরা সম্মিলিত ব্যবসায়ী পরিষদ ও সম্মিলিত ব্যবসায়ী ফোরাম নামে দুটি প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন।
এদিকে, নির্বাচন স্থগিত হওয়ায় সম্মিলিত ব্যবসায়ী পরিষদের পক্ষ থেকে রবিবার বিকাল সাড়ে ৩টায় এক জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়েছে। নির্বাচন স্থগিত হওয়া নিয়ে সোস্যাল মিডিয়ায়ও পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা হচ্ছে।