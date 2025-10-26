X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
পথচারী নারীকে চাপা দিয়ে খাদে পড়লো বাস

মাদারীপুর প্রতিনিধি
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১২আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১২
খাদে পড়া বাস

মাদারীপুরে একটি লোকাল বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়েছে। এ সময় ওই বাসের চাপায় এক পথচারী নারী নিহত হয়েছেন। রবিবার বেলা ১১টার দিক সদর উপজেলার ঘটমাঝি ইউনিয়নের উকিলবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতের নাম ফাতেমা বেগম (৫৫)। তিনি মস্তফাপুর ইউনিয়নের চতুরপারা মোল্লাকান্দি এলাকার জব্বার মোল্লার স্ত্রী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাদারীপুর পুরাতন বাসস্টান্ড থেকে টেকেরহাট যাচ্ছিল একটি লোকাল বাস। পথে সদর উপজেলার ঘটমাঝি ইউনিয়নের উকিলবাড়ি এলাকায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারী ফাতেমা বেগমকে চাপা দিয়ে সড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। এ সময় বাসের চাপায় আহত ফাতেমাকে উদ্ধার করে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মাদারীপুর ফায়ার সার্ভিসের ইন্সপেক্টর শেখ আহাদুজ্জামান বলেন, ‘আমরা সকাল সাড়ে ১১টায় খবর পাই উকিলবাড়ি এলাকায় একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে গেছে। সরঙ্গ সঙ্গে দুটি ইউনিট নিয়ে আমরা ঘটনাস্থলে আসি। ঘটনাস্থল থেকে তিন জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের মধ্যে এক নারী নিহত হয়েছেন। আমাদের উদ্ধার কাজ চলমান আছে। রেকারের সাহায্যে উদ্ধার কাজ চলছে।

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
