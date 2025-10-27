X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
সিলেট সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়াদের গুলিতে যুবক নিহত

সিলেট প্রতিনিধি
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৪৮আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৪৮
খাসিয়াদের গুলিতে নিহত শাকিল আহমদ

সিলেটের সীমান্তবর্তী কানাইঘাট লক্ষ্মীপ্রসাদ পূর্ব ইউনিয়নের দনা সীমান্তে ভারতের অভ্যন্তরে অস্ত্রধারী খাসিয়াদের গুলিতে শাকিল আহমদ (২৫) নামে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) বিকাল ৪টার দিকে দনা সীমান্তবর্তী ১৩৩৪নং মেইন পিলারের ভারতের ৩শ গজ ভেতরে এ ঘটনা ঘটে। 

স্থানীয়রা জানান, সীমান্তবর্তী দনা পাতিছড়া গ্রামের আব্দুর রউফের ছেলে শাকিল আহমদসহ আরও দুই জন রবিবার দুপুরে দনা সীমান্ত দিয়ে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের দনা খাসিয়া পুঞ্জিতে প্রবেশ করে সুপারি পাড়তে যায়। সে সময় অস্ত্রধারী খাসিয়ারা তাদের উপর গুলি করলে শাকিল আহমদ গুলিবিদ্ধ হয়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে তার সহযোগীরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়ে আসেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তিনি মারা যান।

দনা বিজিবি ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা জানান, ভারতীয় খাসিয়াদের গুলিতে শাকিল আহমদ আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য সিলেট নিয়ে যাওয়ার পথে মারা গেছেন বলে জানতে পেরেছেন। 

কানাইঘাট থানার ওসি আব্দুল আউয়াল বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, ভারতীয় খাসিয়াদের গুলিতে শাকিল আহমদ নামে এক যুবকের মৃত্যুর সংবাদ তিনি দনা বিজিবি ক্যাম্প থেকে জানতে পেরেছেন। যুবককে আহত অবস্থায় সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

ওসমানী হাসপাতালে তার ময়নাতদন্ত হবে বলে জানান ওসি।

/এমএএ/
ভারত সীমান্ত
