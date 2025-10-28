X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু

মীরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৫আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৫
চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে ট্রেনের ধাক্কায় আনুমানিক ৫০ বছর বয়সী এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের সোনাপাহাড় এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের চট্টগ্রামমুখী লেনে এ ঘটনা ঘটে।

রেলওয়ে পুলিশ জানায়, মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। তবে পোশাক ও অবয়বের কারণে ধারণা করা হচ্ছে, ওই ব্যক্তি ভবঘুরে। চট্টগ্রামমুখী মেঘনা এক্সপ্রেস ট্রেন ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা দেয়। এতে তার মুখ থেঁতলে গেছে।

ঘটনাস্থলে লাশ উদ্ধার করতে যাওয়া চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশের সীতাকুণ্ড ফাঁড়ির সহকারী উপ-পরিদর্শক রাশেদ রানা বলেন, ‘লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।’

ট্রেন দুর্ঘটনা
