মহাসড়কে চলন্ত বিআরটিসি বাসে আগুন

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের উজিরপুর উপজেলার ইচলাদী বাসস্ট্যান্ড টোল প্লাজার সামনে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চলন্ত অবস্থায় বিআরটিসি বাসে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।
আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
বাসের চালক শাহজালাল জানিয়েছেন, বরিশাল থেকে যাত্রী নিয়ে খুলনার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তিনি। উজিরপুরের টোল প্লাজা এলাকা অতিক্রমের সময় বাসের পেছন থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। বিষয়টি যাত্রীরা বুঝতে পেরে সুপারভাইজারকে অবহিত করেন। এরপর বাস থামিয়ে মহাসড়কের ওপর সকল যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। এরপর উজিরপুর ফায়ার সার্ভিস ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
চালকের ধারণা, বাসের পেছনের ব্যাটারির সংযোগ থেকে এ আগুনের সূত্রপাত হয়।
উজিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল সালাম জানিয়েছেন, বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গে উজিরপুর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। ৪৫ মিনিট চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এ সময় উভয় প্রান্তে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এলাকা যানজটের সৃষ্টি হয়। উৎসুক জনতার ভিড় বেড়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।
বরিশাল হাইওয়ে পুলিশের ওসি আমিনুর রহমান জানিয়েছেন, বরিশাল থেকে খুলনার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা বিআরটিসি বাসটিতে ৩০ জন যাত্রী ছিলেন। সবাই অক্ষত থাকলেও মালামাল পুড়ে গেছে। সড়কে ২০ মিনিটের মতো যান চলাচল বন্ধ থাকার পর তা স্বাভাবিক করা হয়।